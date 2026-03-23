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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: यूपी विधानसभा की 62 सीटों पर आई नई पार्टी, बसपा, सपा, BJP की बढ़ेगी मुश्किलें!

UP Politics: यूपी विधानसभा की 62 सीटों पर आई नई पार्टी, बसपा, सपा, BJP की बढ़ेगी मुश्किलें!

Gorakhpur News In Hindi: ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने कहा है कि इस बार वे पूर्वांचल की 62 विधानसभाओं में चुनावी दंभ भरेंगे. कार्य्रकम की अनुमति ने मिलने पर प्रशासन को कोसा.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Mar 2026 06:04 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. गोरखपुर की चौरीचौरा में कुछ दिन पहले ही निषाद पार्टी ने जनता कार्यालय खोलने के बाद स्थापना दिवस समारोह में चुनावी शंखनाद किया है. अपने समाज के लोगों को उनके हक अधिकार की याद दिलाते हुए कैबिनेट मंत्री मत्स्य और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद फूट-फूट कर रोए. वहीं अब ओबीसी पार्टी ने चौरीचौरा में जनता कार्यालय खोलकर चुनावी शंखनाद कर दिया है.

हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से है कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली. इसके बाद बिफरे ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने कहा है कि इस बार वे पूर्वांचल की 62 विधानसभाओं में चुनावी दंभ भरेंगे. उन्होंने कहा कि जनता इस बार परिवार वादी और जातिवादी पार्टियों और जिन लोगों की शह पर उन्हें कार्यक्रम की अनुमति पुलिस-प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है, जनता उन्हें भी सबक सिखाएगी.

नई बाजार में खोला कार्यालय

चौरीचौरा के नई बाजार में ओबीसी (वन भारत सिटिजन) पार्टी ने जनता कार्यालय का उद्घाटन किया है. उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम की प्रशासन और पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दी गई. आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यह किसके इशारे पर किया गया है. काली शंकर ने निषाद पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि निषाद पार्टी ने अपने परिवार का भला किया. अपने बेटों को सांसद विधायक बनाया. निषाद समाज के लोगों को गुमराह किया. समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों ने जातिवाद की राजनीति कर जनता के साथ धोखा किया है. 

62 सीटों पर लड़ने का दावा

ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ मंडल की कुल 62 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने चौरीचौरा की ऐतिहासिक धरती पर जनता कार्यालय खोलकर उसके आगे वाला चुनावी शंखनाद कर दिया है.

कार्यालय के उद्घाटन में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध शंख वादक रामजन्म योगी और सुप्रसिद्ध बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना को बुलाया था. लेकिन पुलिस प्रशासन ने फोन करके इन लोगों को भी कार्यक्रम में नहीं आने का दबाव बनाया गया. लेकिन यहां की जनता हौसला और उत्सवर्धन को देखते हुए उन लोगों ने कार्यक्रम को छोटा करके चौरीचौरा की जनता का मान-सम्मान रखा है.

स्थानीय लोगों से जताई उम्मीद

ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने कहा कि इसी चौरी-चौरा की ऐतिहासिक धरती पर रहने वाले लोगों का उन्हें समर्थन मिलेगा. वह इसी धरती के पुत्र हैं. यहां की जनता बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करेगी. उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि चौरीचौरा की ऐतिहासिक धरती के पुत्र को यहां की जनता का आशीर्वाद मिलेगा.

उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है. भाजपा की सरकार ने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि चौरीचौरा की ऐतिहासिक धरती पर शुगर मिल को पुनः शुरू किया जाएगा. लेकिन शुगर मिल और चमड़ा उद्योग शुरू होना तो दूर यहां के किसानों को बकाया भुगतान तक नहीं हो पाया है.

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Published at : 23 Mar 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Obc Party
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