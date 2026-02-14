सीएम योगी ने ली गोरखपुर सांसद की चुटकी, कहा- 'हर कोई रवि किशन नहीं कि रोज शादी...'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर गोरखपुर सांसद रवि किशन चुटकी ली है. योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की चुटकी लेते हुए कहा कि 'परिवार के सभी लोग चाहते कि घर में मांगलिक कार्यक्रम हो. अब हर कोई रवि किशन तो है, नहीं कि रोज विवाह कर ले. ये करते हैं न फिल्मों में. आम व्यक्ति होटल या मैरिज हॉल तो नहीं बुक कर सकता. न ही रवि किशन की तरह शीश महल बना सकता है.'



सीएम योगी ने उक्त बातें शनिवार को गोरखपुर में सांसद रवि किशन की चुटकी लेते हुए कही. इससे पहले योगी ने यहां 2.47 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया. इसमें 300 लोगों की क्षमता होगी. इसका निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने किया है. इसके निर्माण के लिए सीएम ने अपनी विधायक निधि से धनराशि दी है.

सीएम योगी ने ली रवि किशन की चुटकी

सीएम योगी ने कहा अच्छा बताइए सांसद यहां सप्ताह महीने में आते हैं कि नहीं आते? मैं जानता हूं. इसीलिए इनको बोलता हूं कि कम से कम साल में एक बार जरूर जाया करिए. अब घराती हो या बाराती, सबको सुविधाएं चाहिए. अब मांगलिक कार्यक्रम रोज-रोज तो नहीं होते.



इस मौके पर सांसद रवि किशन ने सिंगापुर का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि, वहां भी 2017 के पहले के यूपी जैसा हाल था. माफिया, बाहुबली, छिनैती, डकैती, लूट, बलात्कार चारों तरफ सिर्फ आतंक था. आज सिंगापुर बहुत अमीर देश के रूप में जाना जाता है. 2017 से पहले बिल्कुल वहीं हाल यूपी का भी था. महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज 2026 चल रहा है. आज यूपी में हर कोई निवेश करना चाहता है.

मुख्यमंत्री ने की शिवालयों में पूजा आराधना

देवाधिदेव महादेव की आराधना के विशेष पर्व महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महादेव झारखंडी और मुक्तेश्वरनाथ स्थित शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की. विधि विधान से पूजा करने के साथ उन्होंने भगवान भोले शंकर का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की.

सीएम योगी ने भगवान शिव को अर्पित की बेलपत्र

उन्होंने भगवान शिव को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बेलपत्र, पुष्प, विविध प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित की. दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजन अनुष्ठान संपन्न किया. इसके बाद वह मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर आए. यहां भी उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन करने के साथ दूध और जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया. मुख्यमंत्री ने देवाधिदेव से लोक मंगल और सभी नागरिकों के जीवन में खुशहाली की प्रार्थना की.