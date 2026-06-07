नैनीताल के 'जादूगर' बच्चे से प्रभावित हुए आनंद महिंद्रा, कर दिया ये बड़ा वादा

उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क किनारे जादू दिखाकर गुजारा करने वाले एक छोटे बच्चे की मासूम प्रतिभा ने देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा का दिल छू लिया है. बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिंद्रा ने उसकी सराहना की और शिक्षा व हुनर निखारने के लिए मदद करने का वादा किया है.

वायरल वीडियो ने मचाई हलचल

नैनीताल की सड़कों पर पर्यटकों को जादू के करतब दिखाकर पैसे कमाने वाला यह बच्चा बेहद आत्मविश्वास के साथ ट्रिक्स दिखाता है. सीमित संसाधनों के बावजूद उसकी कला और मासूमियत ने लोगों को प्रभावित किया. वीडियो वायरल होने के बाद आनंद महिंद्रा की नजर इस पर पड़ी.

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महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “यह बच्चा सिर्फ जादू नहीं दिखा रहा, बल्कि अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है.” उन्होंने कहा कि यदि बच्चे की पहचान और संपर्क की जानकारी मिलती है तो वे उसकी शिक्षा और प्रतिभा को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद करेंगे.

आर्थिक स्थिति कमजोर, जज्बा अद्भुत

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह बच्चा लंबे समय से नैनीताल की सड़कों पर जादू दिखाता आ रहा है. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे में कुछ कर दिखाने का जज्बा साफ दिखता है. आनंद महिंद्रा जैसे बड़े उद्योगपति का समर्थन मिलने की उम्मीद अब उसके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है.

सोशल मीडिया पर सराहना का सिलसिला

इस खबर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने आनंद महिंद्रा की पहल की खूब तारीफ की है. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे मेधावी बच्चों को सही मंच और शिक्षा मिलनी चाहिए. एक यूजर ने कमेंट में कहा, “प्रतिभा किसी अमीरी की मोहताज नहीं होती, बस सही समय पर सहारा चाहिए.”

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति में फल-फूल सकती है. आनंद महिंद्रा का यह कदम उन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी प्रतिभा को दबा कर रख देते हैं. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बच्चे को आनंद महिंद्रा की मदद कब और कैसे मिलती है. यदि यह मदद सही दिशा में लगी तो निश्चित रूप से यह बच्चा न सिर्फ जादूगर बल्कि अपनी कहानी का हीरो बन सकता है.

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