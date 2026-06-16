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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: चचेरे भाई ने दोस्तों संग मिलकर की युवक की हत्या, मौसी के साथ संबंध से था नाराज

Gorakhpur News: चचेरे भाई ने दोस्तों संग मिलकर की युवक की हत्या, मौसी के साथ संबंध से था नाराज

Gorakhpur News In HIndi: पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी चचेरे भाई समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है.

Reported By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Edited By: Jai Prakash |  Updated at : 16 Jun 2026 12:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गीडा थाना क्षेत्र में मौसी के साथ प्रेम-प्रसंग के चलते चचेरे भाई ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. युवक पर प्लानिंग के तहत शराब पिलाकर हमला किया गया, खून से लथपथ परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी चचेरे भाई समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक, मृतक विजय पाल (28) गीडा थाना क्षेत्र के बनगावां में रहता है, विजय के पिता कृष्ण कुमार पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं.वह दो भाइयों में बड़ा था, दोनों ही भाई बेंगलूरु में रहकर पेंट पालिश का काम करते हैं.इधर 6 दिन पहले विजय पाल गांव आया था, रविवार देर रात करीब 1 बजे विजय आरोपी चचेरे भाई विनय के कहने पर उसके साथ घर से 500 मीटर पर दूरी पर स्थित ईंट के भट्ठे पर गया.

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चचेरे भाई ने उसे खूब शराब पिलाई, इस दौरान वहां चचेरे भाई की मौसी का लड़का और अन्य युवक भी मौजूद थे. नशे में होने के बाद अचानक चचेरे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से विजय पर हमला बोल दिया, विजय के सीने और चाकू पर कई प्रहार किए गए, मरा जानकर आरोपी उसे ईंट के भट्ठे पर छोड़कर फरार हो गए.

परिजन ले गए अस्पताल 

खून से लथपथ हालत में घायल विजय गांव में आकर चिल्लाने लगा.तब पिता और गांव के अन्य लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया,जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ही भोर में उसकी मौत हो गई,आरोपी उसी गांव का है, इसलिए घटना के बाद तनाव बढ़ गया है. जिसको देखते हुए वहां पुलिस फोर्स तैनात की गई है.वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मौसी से संबंध के कारण हुई हत्या 

पुलिस के मुताबिक, विजय का चचेरे भाई की सगी मौसी से अवैध सम्बंध था, इसको लेकर गांव में भी चर्चा रहती थी.इसको लेकर विनय काफी नाराज रहता था, इसलिए इस बार जब विजय पाल गांव आया तो हत्या करने के लिए विनय ने प्लान बनाया था. इस संबंध में सीओ गीडा योगेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी विनय की पहचान की गई है, चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है.

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Published at : 16 Jun 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Gorakhpur News
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