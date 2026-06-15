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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...

UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...

UP Politics: डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने असदुद्दीन ओवैसी की ललकार के बीच तीखा पलटवार किया है. उन्होंने ओवैसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 02:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर स्थित डुमरियागंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन  (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी की ललकार पर तीखा पलटवार किया है.

BJP सांसद जगदंबिका पाल ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'उन्होंने महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी धरती पर एक हमलावर का महिमामंडन करके अपना अभियान शुरू किया है. यह तुष्टिकरण की राजनीति और हिंदुओं व मुसलमानों के बीच बंटवारा पैदा करने की कोशिश है. लोग अब ऐसी चालों को समझ गए हैं. चुनाव नतीजों ने बार-बार यह दिखाया है, और जनता ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देगी.'

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एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बहराइच स्थित मटेरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में कहा ‘अगर कोई भाजपा को रोकना चाहता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इज्जत और हिस्सेदारी के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अब दरी बिछाने की राजनीति नहीं होगी, हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी.’ ओवैसी ने समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा, ‘आप बंगाल में जिसकी हिमायत करने गये थे, कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, वे अब बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली आप ओवैसी को दे रहे हैं.’ 

ओवैसी ने क्या कहा था?

ओवैसी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई, मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों का सबसे अधिक असर अल्पसंख्यकों पर पड़ता है. उन्होंने कहा, ‘‘संविधान कानून के राज की बात करता है, बंदूक से राज की नहीं.’

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 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों के साथ न्याय के सवाल पर सरकार को जवाब देना चाहिए. उन्होंने संभल, मैनपुरी और अन्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए कई मामलों में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की. जनसभा में ओवैसी ने मटेरा विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शौकत अली को संभावित उम्मीदवार घोषित किया और समर्थकों से उनका साथ देने की अपील की. उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर बदलाव लाने का प्रयास करेगी.

Published at : 15 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Jagdambika Pal BJP UP News AIMIM Up Politics
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