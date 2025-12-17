CM योगी करेंगे नए गोरखनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन, गोरखपुर के लोगों को जाम से मिलेगी राहत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी करेंगे नए गोरखनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन, गोरखपुर के लोगों को जाम से मिलेगी राहत

Gorakhpur News: इसके निर्माण पर 137.83 करोड़ रुपये की लागत आई है. उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 17 Dec 2025 09:19 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यातायात सुगमता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों बड़ी सौगात मिलने जा रही है. नाथपंथ के विश्व विख्यात गोरखनाथ मंदिर और सोनौली मार्ग होते हुए नेपाल तक की कनेक्टिविटी वाले धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर नए गोरखनाथ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा गया है. इस नवनिर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री शुक्रवार (19 दिसंबर) को करेंगे.

धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर पड़ने वाले लखनऊ-गोरखपुर रेलमार्ग के डोमिनगढ़ व गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मध्य क्रॉसिंग संख्या 162ए पर एक ओवरब्रिज पहले से है. इस पर ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण सीएम योगी के निर्देश पर मौजूद ओवरब्रिज के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनवाया गया है.

इसके निर्माण पर 137.83 करोड़ रुपये की लागत आई है. कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है. इसमें रेलवे भाग की लंबाई 76 मीटर है. गोरखनाथ मंदिर मार्ग शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक है. नए ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होते ही गोरखनाथ की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने ओवरब्रिज पर नहीं जाना होगा. आने-जाने के लिए अलग-अलग ओवरब्रिज होने से जाम भी नहीं लगेगा.

खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को होगी सहूलियत

गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर दो ओवरब्रिज हो जाने से शहर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने-जाने वालों, सोनौली रोड आने-जाने वाले लोगों की यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी. इसके अलावा मकर संक्रांति से शुरू होकर एक माह तक लगने वाले गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन की बड़ी सहूलियत मिल जाएगी.

व्यू कटर से खास बना नया ओवरब्रिज

नया गोरखनाथ ओवरब्रिज शहर में पहले से मौजूद ओवरब्रिज से विशेष है. इसके दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है. इससे ओवरब्रिज के समीप के घरों की निजता बनी रहेगी और उन्हें वाहनों की आवाज भी कमतर सुनाई देगी.

Published at : 17 Dec 2025 09:17 PM (IST)
