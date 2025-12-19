गोरखपुर में मिड-डे मील के कीड़े वाले राशन पर हंगामा, प्रधानाध्यापिका और रसोइया के बीच मारपीट

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला आया है. यहां मिड डे मील के कच्‍चे राशन में कीड़ा होने की शिकायत पर प्रधानाध्‍यापिका और रसोइया के बीच मारपीट हो गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो चार दिन पहले का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो एक अन्‍य वीडियो में रसोइया कच्‍चा चावल, आटा और मसाला दिखाते हुए बता रही है कि इसमें इतने कीड़े हैं. क्‍या हम इसी तरह का भोजन घर पर पकाते हैं. क्‍या इसे खाने से बच्‍चे बीमार नहीं पड़ेंगे. फिलहाल बीएसए ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.

जनपद के खजनी ब्‍लॉक के उसवा बाबू गांव के पूर्व माध्‍यमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मिड-डे मील के कच्‍चा राशन यानी आटा, चावल और चना में कीड़ा (इल्‍ली और घुन) साफ दिखाई दे रहा है. रसोइया गुंजा देवी प्रधानाध्‍यापिका रीता आर्य पर इस तरह का कच्‍चा राशन देने का आरोप लगा रही है. वो ये भी कह रही है कि क्‍या इस तरह के राशन का खाना बच्‍चों को बनाकर खिलाने से बच्‍चे बीमार नहीं पड़ेंगे. क्‍या हम घर में इसी तरह का खाना बनाते हैं. रसोइया गुंजा देवी का आरोप है कि रसोइया की शिकायत पर प्रधानाध्‍यापिका ने उसके साथ मारपीट की है.

प्रधानाचार्या पर गंभीर आरोप

रसोईया गुंजा ने बताया कि वो उच्च माध्यमिक विद्यालय उसवा बाबू में रसोईया के कार्य पर 3 साल से कार्यरत हूं और हमसे पहले 12 रसोईया यहां से जा चुकी है. उसने विद्यालय की प्रधानाध्‍यापिका रीता आर्य पर गंभीर आरोप लगाई है. काफी दिनों से कीड़े-मकोड़े वाला कच्‍चा राशन मिड-डे मील में पकाने के लिए देती है. यह भोजन करके बच्चे बीमार हो जाएंगे. जब उसने इसका विरोध किया, तो वो गुस्से से उस पर टूट पड़ीं और लात-घूसे और मुक्के से मारने-पीटने लगी.

बीएसए ने दिए जांच के आदेश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है. उन्‍होंने दो खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच के लिए भेजा है. ये जांच की जा रही है कि क्‍या वीडियो उसी विद्यालय से है और ये वहीं का वीडियो है, तो कबका है. जिन प्रधानाध्‍यापिका और रसोइया ने आपस में विवाद किया है, उसने भी विस्‍तृत आख्‍या मांगी गई है. वे अगर दोषी पाए जाएंगी, तो उनके खिलाफ गंभीर और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.