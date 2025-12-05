गोरखपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की सभी उड़ाने रद्द, यात्रियों को दिए गए स्नैक्स

गोरखपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद एवं बंगलोर की सभी उड़ानें शुक्रवार 5 दिसम्बर को परिचालन सम्बन्धी दिक्कतों की वजह से रद्द रहीं. यात्रियों की सुविधा के लिए इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सुबह 08:00 बजे से ही संदेश एवं कॉल के माध्यम से सभी यात्रियों को समय से सूचित कर दिया गया. हवाई अड्डे पर विभिन्न काउंटर्स पर यात्रियों की सहायता हेतु अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए तथा एयरपोर्ट परिसर के बाहर भी बैठने के लिए समुचित सीटिंग अरेंजमेंट किया गया. इंडिगो एयरलाइंस द्वारा प्रतीक्षारत यात्रियों को स्नैक्स उपलब्ध कराए गए.

यात्री सुविधाओं पर जोर

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया. एफ.आई.डी.एस. सिस्टम में उड़ानों की वास्तविक समय (Real-Time) में जानकारी अपडेट की जाती रही. टॉयलेट्स एवं अन्य क्षेत्रों की स्वच्छता पर भी अतिरिक्त ध्यान दिया गया. एयरलाइंस के साथ सतत समन्वय रखते हुए यात्रियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई गई.

जल्द राहत मिलने की उम्मीद

विमानपत्तन निदेशक संजय कुमार ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सभी यात्रियों को समय पर सूचना भेजी जा रही है. एयरपोर्ट पर बैठने, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि यात्रियों को शीघ्र ही राहत मिलेगी.

इस वजह से रद्द हुईं उड़ानें

यहां बता दें कि 5 दिसंबर को इंडिगो की 500 से अधिक उड़ाने रद्द की गयीं. इसकी मुख्य वजह DGCA की परिचालन नई गाइड लाइन है. जिसकी वजह से पर्याप्त उड़ान स्टाफ उपलब्ध नहीं हो सका. इस कदम से देश के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर लाखों यात्री फंस गए हैं. कई जगह यात्रियों को हंगामा तक करना पड़ा. उधर अब इंडिगो ने माफ़ी मांगते हुए अगले कुछ दिनों में सबकुछ सामान्य होने की बात कही है.

DGCA ने यात्रियों की असुविधा पर खेद जताया और एयरलाइंस को सारा रिफंड कने के निर्देश दिए हैं.एकाएक फेल हुई इस व्यवस्था से विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर लापरवाही का रोप लगाया है.