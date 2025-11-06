CM सिटी में बीच सड़क पर नशे में धुत 'सैयारा', ई-रिक्शा में प्रेमिका के साथ करने लगा अश्लील हरकत

CM सिटी में बीच सड़क पर नशे में धुत 'सैयारा', ई-रिक्शा में प्रेमिका के साथ करने लगा अश्लील हरकत
UP News: गोरखपुर में नशे में धुत ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर प्रेमिका संग अश्लील हरकत की, राहगीर हुए शर्मसार. डीएम बंगले के पास हुई घटना का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक हैरान कर देने वाली घटना ने लोगों को शर्मसार कर दिया है. यहां नशे में धुत एक ई-रिक्शा चालक बीच सड़क पर ई-रिक्शा रोककर ई-रिक्शा में उसके बगल में बैठी युवती के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है. ई-रिक्शा में बैठी युवती भी नशे की हालत में बताई जा रही है. 15 से 30 मिनट तक बीच सड़क पर ई-रिक्शा चालक तथाकथित प्रेमिका की गोद में सिर रखकर उसके हाथ को पकड़कर चूमता और अश्लील हरकत करता रहा.
डीएम आवास से महज 150 मीटर दूर विश्वविद्यालय जाने वाली रोड पर ये नजारा देखकर आने-जाने वाले राहगीर भी दंग रह गए. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
डीएम बंगले के सामने खुलेआम अश्लील हरकत
गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के डीएम बंगले के ठीक सामने डीडीयू यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाली सड़क पर नशे में धुत ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर ई-रिक्शा खड़ा कर दिया. इसके बाद वो हरकत शुरू हुई, जिसका किसी को यकीन नहीं था. मुख्यमंत्री के शहर में पॉश इलाके में डीएम बंगले से महज 150 मीटर की दूरी पर गोरखपुर क्लब के ठीक सामने ये नजारा राहगीर देखते रहे और शर्म से सिर नीचे कर वहां से अपनी दो पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर आगे बढ़ जाते.
पॉश इलाके में 20 मिनट तक चलता रहा तमाशा
गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के विश्वविद्यालय से आयकर कार्यालय की ओर जाने वाला ये पॉश रास्ता काफी भीड़-भाड़ वाला है. यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ही अन्य कार्यालयों में जाने वाले लोग भी इस रास्ते से आते-जाते हैं. कई सरकारी दफ्तर होने और गोरखपुर क्लब के साथ ठीक सामने पूरब छोर पर यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहां दिन-भर भीड़ रहती है. इसके बावजूद नशे में धुत ई-रिक्शा चालक अपनी प्रेमिका के साथ उसकी गोद में लेटकर बीच सड़क पर अश्लील हरकत करता रहा.
वीडियो वायरल, पुलिस कर रही जांच
ये वीडियो बुधवार 5 नवम्बर की शाम 3 से 4 बजे के बीच का बताया जा रहा है. करीब 15 से 20 मिनट तक नशे और प्यार में मदहोश सैयारा बने इन प्रेमी जोड़ों की हरकतें यूं ही बदस्तूर जारी रही. आस-पास से गुजरने वाले भी इनकी इस हरकत को देखकर कुछ नहीं बोल सके और बगल से आंखों में शर्म लेकर गुजर जाते. ड्राइविंग सीट के पास ई-रिक्शा चालक और लाल सलवार-कमीज में उसकी प्रेमिका बैठी दिखाई दे रही है.
गोरखपुर क्लब के ठीक सामने वह प्रेमिका का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है. उसके अगल-बगल से कार और दो पहिया वाहन हॉर्न देते हुए गुजर रहे हैं. नशे में धुत ई रिक्शा चालक को गाड़ियों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है. इस दौरान बगल में बैठी उसकी प्रेमिका उसे ई-रिक्शा किनारे करने का आग्रह करती है, लेकिन वह असफल प्रयास करता है.
इस बीच आने जाने वाले राहगीर शर्म की वजह से सिर झुकाए अगल-बगल से निकल रहे हैं. कोई भी उसे ई-रिक्शा चालक को टोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. ई रिक्शा चालक सीट पर बैठी लड़की की गोद में लेटा हुआ है. दोनों ही नशे की हालत में लग रहे हैं. यही वजह है कि उन्हें वाहनों का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है. वे सड़क पर ई-रिक्शा में एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं.
प्रेमिका की गोद में लेटे हुए ई-रिक्शा चालक रिक्शा स्टार्ट कर साइड करने का असफल प्रयास करता दिख रहा है. 15 से 20 मिनट तक अश्लील हरकत करने के बाद नशे में धुत रिक्शा चालक और उसकी प्रेमिका वहां से चले गए. इस बीच वहां से गुजरने वाले किसी राहगीर ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. गोरखपुर की कैंट पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब ई-रिक्शा चालक और उसकी प्रेमिका की तलाश में जुटी है. वीडियो आज शाम 4:00 बजे कैंट थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय रोड का बताया जा रहा है.
