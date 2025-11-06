हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM सिटी में बीच सड़क पर नशे में धुत 'सैयारा', ई-रिक्शा में प्रेमिका के साथ करने लगा अश्लील हरकत

CM सिटी में बीच सड़क पर नशे में धुत 'सैयारा', ई-रिक्शा में प्रेमिका के साथ करने लगा अश्लील हरकत

UP News: गोरखपुर में नशे में धुत ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर प्रेमिका संग अश्लील हरकत की, राहगीर हुए शर्मसार. डीएम बंगले के पास हुई घटना का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 06 Nov 2025 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक हैरान कर देने वाली घटना ने लोगों को शर्मसार कर दिया है. यहां नशे में धुत एक ई-रिक्शा चालक बीच सड़क पर ई-रिक्शा रोककर ई-रिक्शा में उसके बगल में बैठी युवती के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है. ई-रिक्शा में बैठी युवती भी नशे की हालत में बताई जा रही है. 15 से 30 मिनट तक बीच सड़क पर ई-रिक्शा चालक तथाकथित प्रेमिका की गोद में सिर रखकर उसके हाथ को पकड़कर चूमता और अश्लील हरकत करता रहा.

डीएम आवास से महज 150 मीटर दूर विश्वविद्यालय जाने वाली रोड पर ये नजारा देखकर आने-जाने वाले राहगीर भी दंग रह गए. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

डीएम बंगले के सामने खुलेआम अश्लील हरकत

गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के डीएम बंगले के ठीक सामने डीडीयू यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाली सड़क पर नशे में धुत ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर ई-रिक्शा खड़ा कर दिया. इसके बाद वो हरकत शुरू हुई, जिसका किसी को यकीन नहीं था. मुख्यमंत्री के शहर में पॉश इलाके में डीएम बंगले से महज 150 मीटर की दूरी पर गोरखपुर क्लब के ठीक सामने ये नजारा राहगीर देखते रहे और शर्म से सिर नीचे कर वहां से अपनी दो पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर आगे बढ़ जाते.

पॉश इलाके में 20 मिनट तक चलता रहा तमाशा

गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के विश्वविद्यालय से आयकर कार्यालय की ओर जाने वाला ये पॉश रास्ता काफी भीड़-भाड़ वाला है. यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ही अन्य कार्यालयों में जाने वाले लोग भी इस रास्ते से आते-जाते हैं. कई सरकारी दफ्तर होने और गोरखपुर क्लब के साथ ठीक सामने पूरब छोर पर यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहां दिन-भर भीड़ रहती है. इसके बावजूद नशे में धुत ई-रिक्शा चालक अपनी प्रेमिका के साथ उसकी गोद में लेटकर बीच सड़क पर अश्लील हरकत करता रहा.

वीडियो वायरल, पुलिस कर रही जांच

ये वीडियो बुधवार 5 नवम्बर की शाम 3 से 4 बजे के बीच का बताया जा रहा है. करीब 15 से 20 मिनट तक नशे और प्यार में मदहोश सैयारा बने इन प्रेमी जोड़ों की हरकतें यूं ही बदस्तूर जारी रही. आस-पास से गुजरने वाले भी इनकी इस हरकत को देखकर कुछ नहीं बोल सके और बगल से आंखों में शर्म लेकर गुजर जाते. ड्राइविंग सीट के पास ई-रिक्शा चालक और लाल सलवार-कमीज में उसकी प्रेमिका बैठी दिखाई दे रही है.

गोरखपुर क्लब के ठीक सामने वह प्रेमिका का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है. उसके अगल-बगल से कार और दो पहिया वाहन हॉर्न देते हुए गुजर रहे हैं. नशे में धुत ई रिक्शा चालक को गाड़ियों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है. इस दौरान बगल में बैठी उसकी प्रेमिका उसे ई-रिक्शा किनारे करने का आग्रह करती है, लेकिन वह असफल प्रयास करता है.

इस बीच आने जाने वाले राहगीर शर्म की वजह से सिर झुकाए अगल-बगल से निकल रहे हैं. कोई भी उसे ई-रिक्शा चालक को टोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. ई रिक्शा चालक सीट पर बैठी लड़की की गोद में लेटा हुआ है. दोनों ही नशे की हालत में लग रहे हैं. यही वजह है कि उन्हें वाहनों का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है. वे सड़क पर ई-रिक्शा में एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं.

प्रेमिका की गोद में लेटे हुए ई-रिक्शा चालक रिक्शा स्टार्ट कर साइड करने का असफल प्रयास करता दिख रहा है. 15 से 20 मिनट तक अश्लील हरकत करने के बाद नशे में धुत रिक्शा चालक और उसकी प्रेमिका वहां से चले गए. इस बीच वहां से गुजरने वाले किसी राहगीर ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. गोरखपुर की कैंट पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब ई-रिक्शा चालक और उसकी प्रेमिका की तलाश में जुटी है. वीडियो आज शाम 4:00 बजे कैंट थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय रोड का बताया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 09:52 AM (IST)
Tags :
Gorakhpur News Gorakhpur Police UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर हैरान करने वाला खुलासा
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 4th T20: कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर हैरान करने वाला खुलासा
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 4th T20: कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO 16: क्या करके मानेगी ‘एक दीवाने की दीवानियत’? 16वें दिन कर दिया इतना तगड़ा कलेक्शन
क्या करके मानेगी ‘एक दीवाने की दीवानियत’? 16वें दिन कर दिया इतना तगड़ा कलेक्शन
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
एग्रीकल्चर
खेत में उगाए ‘सफेद सोना’ काजू की खेती से होगी तगड़ी कमाई, जानें पूरा तरीका देखभाल
खेत में उगाए ‘सफेद सोना’ काजू की खेती से होगी तगड़ी कमाई, जानें पूरा तरीका देखभाल
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget