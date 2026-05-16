Gorakhpur News: मत करिए चिंता...उपचार कराने में भरपूर मदद देगी सरकार, जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिया भरोसा
Gorakhpur News in Hindi: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं. साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद का आश्वासन दिया और भू-माफिया व अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार (16 मई) सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद की गुहार लेकर आए लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि उपचार कराने में सरकार भरपूर मदद करेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि दी जाएगी. जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने होंगे उनके कार्ड बनवाए जाएंगे.
गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले. कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक जाकर उनकी समस्याओं को सुना. उनके प्रार्थना पत्र लिए और पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए. अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए.
बच्चे के इलाज के लिए सरकार करेगी मदद- सीएम
जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद का अनुरोध करने आए थे. एक महिला ने अपने बच्चे के इलाज में आर्थिक दिक्कत और आयुष्मान कार्ड न होने की समस्या बताई. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता मत करिए. बच्चे का इलाज जरूर होगा. आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से इलाज में आर्थिक सहायता देंगे. एक अन्य महिला को भी उन्होंने इन्हीं शब्द भावों का आत्मीय संबल दिया. इलाज संबंधी प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस्टीमेट की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शासन को उपलब्ध करा दें.
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भू-माफिया के खिलाफ सीएम ने सख्त एक्शन के दिए निर्देश
अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भू माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए. जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं. मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया.
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Source: IOCL