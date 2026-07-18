सोनम वांगचुक का अनशन को भ्रमजाल का हिस्सा? केशव प्रसाद मौर्य बोले- जनता भ्रम में नहीं आएगी

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और उससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है. मौर्य ने आरोप लगाया कि सत्ता से छिटके विपक्ष और उनके नेताओं की व्याकुलता अब नफरत में बदल गई है.

केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में देश का भरोसा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर लगातार मजबूत हुआ है. उन्होंने ये तक दावा किया कि लगातार तीन लोकसभा और अनेक राज्यों चुनाव परिणामों में जीत से साबित होता है कि जनता को बीजेपी और एनडीए पर भरोसा है.

लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और उससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है। सत्ता से छिटके विपक्ष और उनके नेताओं की व्याकुलता भी अब लगातार उनकी नफ़रत में तब्दील होने लगी है। पिछले 12 सालों में यह उफान मारने लगी है। इससे ज़ाहिर है कि देश का भरोसा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री… — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) July 18, 2026

'विपक्ष के भ्रमजाल का हिस्सा है वांगचुक का अनशन'

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा और कहा कि देश की जनता विपक्ष के झूठे भ्रमजाल में फंसने के बजाय विकास, सुरक्षा और सुशासन के आधार पर हर बार लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दे रही है. उन्होंने विपक्ष पर 'मुद्दाविहीन राजनीति' करने का आरोप लगाते हुए लिखा, 'कुछ वर्गों को बरगलाकर कभी किसान आंदोलन, कभी शाहीन बाग, कभी एसआईआर, कभी घुसपैठ की झूठी राजनीति के साथ झूठे प्रयोग करने से वह बाज नहीं आता.'

उन्होंने आगे लिखा, 'जनता ने उसकी हर कुत्सित चाल का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया है. वामपंथी ढपली के साथ सोनम वांगचुक का अनशन भी उसी का एक झूठा जीता-जागता सबूत है.देश की जनता अब झूठे भ्रमजाल में फंसने के बजाय विकास, सुरक्षा और सुशासन के आधार पर अपने फैसले लेती है.'

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मौर्य का दावा- जनता का भरोसा BJP के साथ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की राजनीति का मूल मंत्र 'व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश' रहा है. मौर्य ने दावा किया कि विकसित भारत के संकल्प के साथ जनता का भरोसा लगातार बीजेपी के साथ बना हुआ है. मौर्य ने द्वीट में कहा कि जिन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, वो राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

उन्होंने लिखा, 'यह कार्य डबल इंजन सरकार के विजन, मिशन, सुशासन और जनकल्याणकारी नीतियों से ही संभव है. जहां बीजेपी की सरकार है वहां जनता उसे फिर अवसर देने का मन बना चुकी है. जिन राज्यों में उसकी सत्ता नहीं है, वहां भी जनता परिवर्तन का संकल्प ले रही है. वहां भी चुनावों में कमल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी.

डिप्टी सीएम नेने बीजेपी के संकल्प का जिक्र कते हुए अंत में कहा कि 'तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें.' बीजेपी का 'राष्ट्र प्रथम' की भावना और विकसित भारत का संकल्प ही देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा.

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