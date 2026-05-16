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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, 32 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, 32 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

Noida News In Hindi: इस आग ने आठ दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया ,सूचना के बाद दमकल विभाग की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उनके द्वारा करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 16 May 2026 07:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में  बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी  की अवैध फर्नीचर मार्केट भीषण आग लग गई. इस आग ने आठ दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया ,सूचना के बाद दमकल विभाग की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उनके द्वारा करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

हालांकि इस अग्निकांड से कोई हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान भारी मात्रा में हुआ है. उसका आंकलन किया जाएगा. इस दौरान काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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32 गाडीयां आग बुझाने में लगीं 

जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि 10:15 पर हमें आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और उनके द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की गई, आग काफी भीषण थी ,जिसके बाद जिले की गाड़ियां और उसके बाद गाजियाबाद से भी दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. इस दौरान करीब 32 गाड़ियां मौके पर बुलाई थी और हमारे द्वारा 6 टीम बनाकर इस आग पर काबू पाया गया. एक घंटे से कम के समय में ही हमने आग पर काबू पा लिया. यह अवैध फर्नीचर मार्केट बनी हुई है. इस मार्केट में किसी किसी के  भी पास फ़ायर की NOC नहीं है. फ़ायर के  इंतज़ाम बात नहीं है.

वहीं उन्होंने बताया कि इस आग की चपेट में करीब आठ दुकानें आई है. इनमें सभी दुकान फर्नीचर की है, सबसे पहले एक प्लास्टिक के फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी और उसके बाद आग लगातार बढ़ती चली गई और उसने फिर आसपास की आठ दुकानों को अपने आगोश में ले लिया .

जनहानि की सूचना नहीं 

गनीमत यह रही कि इस आग में  कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई भी व्यक्ति फसा नहीं है और कोई भी इंजरी नहीं हुई है. आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है अब कूल डाउन की प्रक्रिया चल रही है.

बड़ा सवाल ये उठता है कि आख़िर इस बड़ी अवैध फर्नीचर मार्केट में लगभग हज़ारों दुकानें हैं,लेकिन किसी भी दुकान के पास  फ़ायर की NOC नहीं है न ही  यहां  पर  आग बुझाने के इंतजामात भी कहीं नहीं है. बड़ी लापरवाही प्रशासन और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की  देखी जा रही है. हालांकि इस मार्केट में  आए दिन आग लगती रहती है. कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है.

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Published at : 16 May 2026 07:12 AM (IST)
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