बीजेपी सांसद रवि किशन बोले- 'हेलमेट नहीं पहनोगे तो टक से लगता है, खून फेंकते हो और चले जाते हो'

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सांसद और बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन का एक बयान फिर चर्चा में है. हेलमेट वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बगैर हेलमेट के चलने वाले लोगों को अपने ही अंदाज में नसीहत दे डाली. उन्होंने हेलमेट नहीं पहनने वालों को दो टूक कहा कि जो लोग हेलमेट नहीं लगते हैं तो सिर का हिस्सा काफी सेंसिटिव होता है. जान चली जाती है सब यहीं छूट जाता है. सर पर टक से लगता है. आदमी खून फेंकता है और चला जाता है. कोविड-19 के पहले राजघाट पर बिजली चालित शवदाह गृह के लोकार्पण के अवसर पर ' यहां पर जो जलता है सीधे स्वर्ग में जाता है. वाला बयान देकर चर्चा में आ गए थे.

गोरखपुर के देवरिया बाईपास रोड पर भाजपा सांसद रवि किशन शुक्रवार 3 अक्टूबर को एक शोरूम के उद्घाटन के दौरान हेलमेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने लोगों को अपने ही अंदाज में हेलमेट के महत्व को समझने की कोशिश की. हालांकि इस दौरान वे थोड़ा बहक भी गए. लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने के दौरान उनकी जुबान फिसल गई. सांसद रवि किशन ने कहा कि कई लोग अपने रुतबे की वजह से हेलमेट नहीं पहनते हैं.

अपनी सुरक्षा से बेहद जरुरी

रवि किशन ने कहा कि अक्सर लोग जल्दी बाजी में घर से निकलते हैं और लापरवाही की वजह से भी हेलमेट पहनना भूल जाते हैं. कुछ लोग बाजार में अपना चेहरा दिखाने के लिए हेलमेट नहीं पहनते हैं. जिससे कि लोग उन्हें पहचान सके. वे सोचते हैं कि हेलमेट पहनने से उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा. लेकिन मैं भूल जाते हैं कि उन्हें पहले अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है.

रवि किशन ने कहा कि कुछ दिन पहले गडकरी जी ने भी कहा था कि हेलमेट नहीं पहनने से दुर्घटना में सबसे अधिक मौत बाइक सवार लोगों की होती है. उन्होंने कहा कि शरीर स्वस्थ रहेगा, तो कोई यह नहीं पूछेगा कि कौन चार पहिया से उतर रहा है कौन पैदल चल रहा है और कौन ट्रेन या बस से उतर रहा है या किसके बैंक में कितना बैलेंस है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले खुद को सुरक्षित और स्वस्थ रखने की जरूरत है नहीं तो जान चली जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा.

सिर का हिस्सा बेहद सेंसटिव

रवि किशन ने आगे कहा कि सिर का पूरा हिस्सा काफी सेंसिटिव होता है. इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है. बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और लापरवाही करते हैं तो टक से लगता है आदमी फट जाता है. खून फेंकता है और चला जाता है. रवि किशन ने लोगों को बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की सलाह दी और हेलमेट पहनने वालों के साथ कार्यक्रम का आयोजन करने वालों की प्रशंसा भी की.