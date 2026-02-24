हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ बैड टच! किए गंदे इशारे, FIR दर्ज

गोरखपुर में नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ बैड टच! किए गंदे इशारे, FIR दर्ज

Gorakhpur News: महिला डॉक्टर ने नार्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स में शिकायत भी दर्ज करवा दी है. जिस पर सीएम योगी को टैग कर कार्रवाई की मांग की गयी है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Feb 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स में कार्यरत नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी और नस्लीय उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला रविवार 22 फरवरी का है, जब महिला डॉक्टर ओरियन मॉल से लौट रही थी. तीन युवकों ने उनके साथ ये हरकत की. यही नहीं आरोप है कि महिला डॉक्टर का काफी दूर तक पीछा किया गया और गंदे इशारे करते हुए युवकों ने अपनी शर्ट भी उतार दी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला डॉक्टर ने नार्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स में शिकायत भी दर्ज करवा दी है. जिस पर सीएम योगी को टैग कर कार्रवाई की मांग की गयी है. बताया जा रहा है कि महिला को बैड टच भी किया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी गोरखपुर डॉ कौस्तुभ ने बताया कि महिला डॉक्टर की शिकायत पर एम्स थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक चिन्हित हो गयी है. चार टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है.  जल्द गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी. मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट की भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी.

पीड़िता तीसरे वर्ष की रेजिडेंट है

यहां बता दें कि पीड़ित महिला डॉक्टर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में तीसरे वर्ष की रेजिडेंट हैं. डॉक्टर संगठनों ने भी इस घटना अपर चिंता जाहिर की है. मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग कर इसे गंभीर नस्लीय उत्पीड़न और यौन हमला बताया गया है. इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है .नाफोर्ड के प्रेसिडेंट डॉ. देवेश दुबे ने X पर लिखा कि आज सुबह यह जानकारी मिली है. इस मामले में संज्ञान लेते हुए शाम तक एक लेटर जारी की जाएगी. 

उधर इस घटना के बाद गोरखपुर शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय नागरिकों ने भी इस घटना अपर आक्रोश जताया है. और पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

और पढ़ें
Published at : 24 Feb 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Women Doctor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ बैड टच! किए गंदे इशारे, FIR दर्ज
गोरखपुर में नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ बैड टच! किए गंदे इशारे, FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के बस्ती में झकझोर देने वाला मामला, भाई ने किया बहन का रेप, पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म
यूपी के बस्ती में झकझोर देने वाला मामला, भाई ने किया बहन का रेप, पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो अपने दम पर सरकार..', अखिलेश यादव के ऑफर पर BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान
'वो अपने दम पर सरकार..', अखिलेश यादव के ऑफर पर BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा हादसे के बाद भी नहीं सीखे सबक, गाजियाबाद में खुले नाले में गिरने से एक और शख्स की मौत
नोएडा हादसे के बाद भी नहीं सीखे सबक, गाजियाबाद में खुले नाले में गिरने से एक और शख्स की मौत
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
बिहार
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget