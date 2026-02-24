गोरखपुर में नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ बैड टच! किए गंदे इशारे, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स में कार्यरत नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी और नस्लीय उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला रविवार 22 फरवरी का है, जब महिला डॉक्टर ओरियन मॉल से लौट रही थी. तीन युवकों ने उनके साथ ये हरकत की. यही नहीं आरोप है कि महिला डॉक्टर का काफी दूर तक पीछा किया गया और गंदे इशारे करते हुए युवकों ने अपनी शर्ट भी उतार दी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला डॉक्टर ने नार्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स में शिकायत भी दर्ज करवा दी है. जिस पर सीएम योगी को टैग कर कार्रवाई की मांग की गयी है. बताया जा रहा है कि महिला को बैड टच भी किया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी गोरखपुर डॉ कौस्तुभ ने बताया कि महिला डॉक्टर की शिकायत पर एम्स थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक चिन्हित हो गयी है. चार टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है. जल्द गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी. मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट की भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी.

पीड़िता तीसरे वर्ष की रेजिडेंट है

यहां बता दें कि पीड़ित महिला डॉक्टर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में तीसरे वर्ष की रेजिडेंट हैं. डॉक्टर संगठनों ने भी इस घटना अपर चिंता जाहिर की है. मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग कर इसे गंभीर नस्लीय उत्पीड़न और यौन हमला बताया गया है. इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है .नाफोर्ड के प्रेसिडेंट डॉ. देवेश दुबे ने X पर लिखा कि आज सुबह यह जानकारी मिली है. इस मामले में संज्ञान लेते हुए शाम तक एक लेटर जारी की जाएगी.

उधर इस घटना के बाद गोरखपुर शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय नागरिकों ने भी इस घटना अपर आक्रोश जताया है. और पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.