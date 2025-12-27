गोरखपुर में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर हुआ था विवाद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर हुआ था विवाद

Gorakhpur News: गोरखपुर के पिपराइच थानाक्षेत्र में कोआपरेटिव इंटर कॉलेज के 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शुक्रवार दोपहर में हुई हत्या की घटना के बाद कॉलेज में अफरातफरी का माहौल हो गया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 27 Dec 2025 08:12 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर 17 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. छात्र को कॉलेज परिसर में गोली मारे जाने के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. ताबड़तोड़ तीन गोलियां लगने से छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई उसके बाद ग्रामीणों ने लाश को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया. 

इस दौरान पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने सड़क जामकर पत्थरबाजी का असफल प्रयास भी किया लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है. वही एक अन्य आरोपी और एक नाबालिक किशोर की पुलिस तलाश कर रही है. 

गोरखपुर के पिपराइच थानाक्षेत्र में कोआपरेटिव इंटर कॉलेज के 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शुक्रवार दोपहर में हुई हत्या की घटना के बाद कॉलेज में अफरातफरी का माहौल हो गया. घटना को अंजाम देकर आरोपी भाग निकले. तीन दिन पहले गांव के एक लड़के से छात्र का विवाद हुआ था. 

पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर कमेंट और किए गए पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था. बताया जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है. छात्र की पहचान पिपराइच के गढ़वा गांव के 17 साल के सुधीर भारती के रूप में हुई है. सुधीर दोपहर करीब 1:30 बजे कोआपरेटिव इंटर कॉलेज के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था. तभी 3 बदमाश आए और गोलियां चलाने लगे.

गोलियां लगने के बाद खून से लथपथ हालत में गिरा सुधीर

बताया जा रहा है की ताबड़तोड़ तीन गोलियां लगने के बाद सुधीर वहीं पर खून से लथपथ हालत में गिर गया. सुधीर को गले, सीने और पेट में ताबड़तोड़ तीन गोलियां मारी गई. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए भाग निकले. हालांकि पुलिस ने तीन आरोपियों में एक को हिरासत में ले लिया है. आरोपियों में एक नाबालिग और एक अन्य की पुलिस तलाश कर रही है.

परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल

इस घटना के बाद गढ़वा तिराहे पर जुटे ग्रामीणों ने लाश और ईंट पत्थर रखकर चक्का जाम कर दिया. पुलिस ने ग्रामीणों को समझने की कोशिश की और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाकर जाम खत्म कराया. मौके पर जिस तरह से पत्थर और ग्रामीणों का आक्रोश दिख रहा था, उससे ये साफ है कि पुलिस सक्रिय नहीं होती, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ता. मृतक की चाची कविता ने बताया कि उनके भतीजे की हत्या कर दी गई है. परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है. वो चाहती है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सख्त सजा दिलाई जाए. इसके साथ ही मृतक के परिजनों की आर्थिक मदद भी की जाए.

कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची 

गोरखपुर के एसएसपी राजकरन नैयर और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराया. इस दौरान गोरखपुर के एसपी राजकरण नैयर ने बताया कि 17 वर्षीय छात्र सुधीर भारती की सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है. उन्होंने परिजनों को समझाया है और तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें एक नाबालिक भी है. एक ही गांव के रहने वाले दो लड़कों में रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था.

पुलिस की हिरासत में  मुख्य आरोपी

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है. दो नामजद अभियुक्तों को परिजनों से नाम की जानकारी कर उनकी तलाश की जा रही है. इसमें एक आरोपी नाबालिक है. सोशल मीडिया पर स्टेटस और कमेंट को लेकर दोनों के बीच में विवाद था. उसी को लेकर छात्र की हत्या कर दी गई. अभी बहुत कुछ बोलना जल्दीबाजी होगी, आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी.

Published at : 27 Dec 2025 08:12 AM (IST)
UP NEWS Gorakhpur News UP Police
