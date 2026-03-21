हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जनता को गुमराह करने...', रामगोपाल यादव के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर बोले योगी के मंत्री

'जनता को गुमराह करने...', रामगोपाल यादव के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर बोले योगी के मंत्री

Gonda News In Hindi: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने गोंडा में कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने सपा नेता राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधा है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 Mar 2026 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने पर गोंडा स्थित वेंकटाचारी क्लब में कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री (जेल मंत्री) दारा सिंह चौहान ने किया. कार्यक्रम में माटी कला टूल किट्स के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया.

इस दौरान प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई. साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव पर निशाना साधा है. वहीं योगी के मंत्री ने दूसरी तरफ LPG क्राइसिस पर भी बड़ा बयान दिया है. जब देश और दुनिया में स्थिति के संकट होते हैं, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं लेकिन देश और प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी का भंडारण है.

राम गोपाल यादव के बयान पर किया पलटवार

सपा नेता राम गोपाल यादव के बयान, "यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, जब वक्त आएगा तो उनसे बदला लिया जाएगा." पर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री ने कहा कि, "विपक्ष के लोग प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, दिगभ्रमित करने के लिए इस तरीके का स्लोगन हमेशा छोड़ देते हैं."

एलपीजी संकट पर मंत्री ने दिया बयान

प्रदेश और देश में एलपीजी संकट के सवाल पर कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि, जब देश और दुनिया में इस तरीके के संकट पैदा हो जाते हैं, इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जो बधाई के पात्र हैं. राजनीतिक कौशल और कूटनीति के जरिए क्रूड ऑयल से लेकर हमारा जो सीएनजी और पीएनजी है बड़े पैमाने पर देश में स्टोर है. वह लगातार चलता रहेगा. आने वाले समय में हमारे देश और प्रदेश को किसी प्रकार की किल्लत नहीं होगी.

मंत्री ने प्रदेश वासियों से की अपील

उन्होंने कहा कि, "मैं प्रदेश वासियों से अपील करना चाहता हूं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरह से सचेत है. गैस का जो भंडार है, वह भरा हुआ है. किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाएगी.आप लोग एलपीजी को अनावश्यक रूप से स्टोर ना करें, वरना हमारे पड़ोसी को दिक्कत आ सकती है."

और पढ़ें

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS Dara Singh Chauhan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जनता को गुमराह करने...', रामगोपाल यादव के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर बोले योगी के मंत्री
'जनता को गुमराह करने...', रामगोपाल यादव के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर बोले योगी के मंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura News: 'गौ रक्षक को मार दिया...', फरसा वाले बाबा की मौत पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर
'गौ रक्षक को मार दिया...', फरसा वाले बाबा की मौत पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामनेई की मौत के गम में बरेली में मनाई गई सादगी के साथ ईद, काला पट्टी बांधकर जताया शोक
खामनेई की मौत के गम में बरेली में मनाई गई सादगी के साथ ईद, काला पट्टी बांधकर जताया शोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर की मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज', अमन और शांति की मांगी गई दुआ
गोरखपुर की मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज', अमन और शांति की मांगी गई दुआ
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
पंजाब
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
Exclusive: पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
आईपीएल 2026
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा
महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा
ट्रेंडिंग
रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget