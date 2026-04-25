गोंडा में 10वीं रिजल्ट के बाद छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, 77% नंबर आने पर जहर खाकर दी जान

उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक दिल दहला देने आला मामला सामने आया है. यहां यूपी बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में 80% से कम नम्बर आने पार कोतवाली देहात क्षेत्र के भीटी गांव की छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी. परिजन उसे अपस्ताल भी ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. छात्रा की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

मृतक छात्रा रूपा गुप्ता 77.33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. लेकिन बावजूद इसके उसे संतोष नहीं हुआ और रिजल्ट आने के बाद अपने प्राण त्याग दिए. फिलहाल परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, भीटी गांव निवासी छात्रा रूपा गुप्ता ने यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद जहर खा लिया. तबियत बिगड़ने पर पर उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. परिजनों के मुताबिक उसने 80 फीसदी नम्बरों की अपेक्षा की थी, लेकिन नंबर 77 फीसदी ही आए, जिससे वह तनाव में आ गयी और ये आत्मघाती कदम उठा लिया. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की जांच

सीओ सिटी आनंद राय का कहना है कि हाई स्कूल में अपेक्षित परिणाम न आने के कारण छात्रा रूपा ने घर में रखे चूहे मारने की दवा खा ली थी. जब घर में कोई नहीं था, परिजन जब घर पर आए तो देखे कि छात्रा रूपा उल्टी कर रही है. तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. शव का पंचनामा पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई करवाई गई है.

उधर इस घटना के बाद परीक्षा परिणाम और तनाव को लेकर नई बहस शुरू हो गयी है. अभिभावकों का छात्र-छात्राओं पर बेहतरी का दबाब उन्हें मानसिक दबाब की ओर धकेल रहा है. जिसका परिणाम रूपा गुप्ता जैसी घटना होती है.

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