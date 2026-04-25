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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में नकली घी पर बड़ी कार्रवाई, इन 6 ब्रांड को बताया असुरक्षित; बिक्री पर लगाई तत्काल रोक

अलीगढ़ में नकली घी पर बड़ी कार्रवाई, इन 6 ब्रांड को बताया असुरक्षित; बिक्री पर लगाई तत्काल रोक

Aligarh News In Hindi: विभाग ने इस कार्रवाई को जनहित में उठाया गया सख्त कदम बताते हुए साफ किया है कि किसी भी स्तर पर इन उत्पादों का भंडारण, वितरण या विक्रय पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 25 Apr 2026 05:26 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की छापेमारी और जांच के बाद 6 प्रमुख घी ब्रांडों को असुरक्षित पाया गया है, जिनके निर्माण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. विभाग ने इस कार्रवाई को जनहित में उठाया गया सख्त कदम बताते हुए साफ किया है कि किसी भी स्तर पर इन उत्पादों का भंडारण, वितरण या विक्रय पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह कार्रवाई उस समय सामने आई जब विभिन्न जनपदों से लगातार मिल रही शिकायतों और सैंपल जांच रिपोर्टों में घी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए. जांच में सामने आया कि कुछ ब्रांड मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते थे.

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इन ब्रांड्स को प्रबंधित किया गया

इसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन ब्रांडों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया. एसीएफ फूड डॉ. दीनानाथ यादव ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जिन ब्रांडों को असुरक्षित घोषित किया गया है, उनमें व्रजवासी, वेरोना प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (राजकोट, गुजरात), रत्नागिरी चालीसा फूड्स (सूरत, गुजरात), हरियाणा फ्रेश (घीराधार मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा), डेयरी नाइस (डीसीएम फूड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नरेला, दिल्ली), श्री रुद्रा देवांश प्रोडक्ट्स (हिसार, हरियाणा) और अविक शिवा मिल्क फूड्स (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं.

छापेमारी के दौरान क्या मिला?

विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में एक साथ की गई छापेमारी के दौरान इन ब्रांडों के सैंपल लिए गए थे. प्रयोगशाला जांच में इन सैंपलों में गुणवत्ता से संबंधित गंभीर खामियां पाई गईं. कुछ मामलों में मिलावट की आशंका जताई गई, जबकि कुछ में मानक के अनुरूप वसा की मात्रा और शुद्धता नहीं पाई गई. जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने बिना देरी किए इन उत्पादों पर रोक लगाने का निर्णय लिया. अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या घटिया गुणवत्ता सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालती है. खासकर घी जैसे उत्पाद, जो रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है.

बाजार में मचा हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद अलीगढ़ समेत आसपास के जिलों के बाजारों में हड़कंप मच गया है. दुकानदारों ने तत्काल इन ब्रांडों के घी को अपने शेल्फ से हटाना शुरू कर दिया है. कई जगहों पर विभाग की टीमों ने दुकानों पर जाकर जांच भी की और चेतावनी दी कि यदि प्रतिबंधित ब्रांड का घी कहीं भी पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने यह भी सुनिश्चित किया कि जिन दुकानों में यह घी पहले से स्टॉक में मौजूद है, उसे तुरंत हटाया जाए और आगे इसकी बिक्री न की जाए.

वापस करने की प्रक्रिया शुरू

कुछ दुकानदारों ने बताया कि उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही उन्होंने संबंधित कंपनियों से संपर्क किया और स्टॉक वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. डॉ. दीनानाथ यादव ने स्पष्ट किया कि यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि सख्त आदेश है. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी प्रतिबंधित ब्रांड के घी का विक्रय, भंडारण या वितरण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें भारी जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और यहां तक कि जेल की सजा भी शामिल हो सकती है.

आम जनता से सावधानी की अपील

उन्होंने यह भी कहा कि विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतें. किसी भी ब्रांड का घी खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्माण तिथि और लाइसेंस संबंधी जानकारी अवश्य जांच लें. यदि किसी उत्पाद को लेकर संदेह हो, तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें.

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Published at : 25 Apr 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fake Ghee Aligarh News
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