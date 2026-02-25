हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhazipur News: यूपी बोर्ड परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर, कॉलेज प्रिंसिपल गिरफ्तार कर दर्ज की FIR

Ghazipur News: यूपी बोर्ड परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर, कॉलेज प्रिंसिपल गिरफ्तार कर दर्ज की FIR

Ghazipur News in Hindi: इस कार्रवाई से यूपी बोर्ड परीक्षा की शुचिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. बताया जा रहा है कि पहले भी इसी तरह से सॉल्वर के जरिये सेंधमारी हुई है.FIR दर्ज कर ली गयी है.

By : अनिल कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Feb 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश गाजीपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल के दावों की धज्जियां उड़ने का मामला सामने आया है. यहां दुल्लहपुर थाना क्षेत्र में बाबा भगेलू दास इंटर कॉलेज में यूपी एसटीएफ टीम ने एक सॉल्वर और कॉलेज प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है. सोमवार को अंग्रेजी विषय की हाई स्कूल की परीक्षा थी, जिसमें सॉल्वर शिवम यादव दूसरे छात्र शुभम यादव की जगह परीक्षा दे रहा था.

इस कार्रवाई से यूपी बोर्ड परीक्षा की शुचिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. बताया जा रहा है कि पहले भी इसी तरह से सॉल्वर के जरिये सेंधमारी हुई है. फिलहाल पूरे मामले की कार्रवाई जारी है. जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी स्कूल में कड़ाई के निर्देश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रधानाचार्य विंध्याचल यादव ने लगभग 40 हजार रुपये लेकर बायोमेट्रिक जांच और अन्य सत्यापन प्रक्रिया को दरकिनार कर सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया. पिछले दो दिनों से सॉल्वर शिवम यादव शुभम की जगह परीक्षा दे रहा था. एसटीएफ ने इनके पास से दो मोबाइल,एक आधार कार्ड, ओएमआर शीट, उत्तर पुस्तिका, हाई स्कूल का अंग्रेजी प्रश्न पत्र और प्रवेश पत्र बरामद किया है.

नकल माफिया के लिए कुख्यात है इलाका

गिरफ्त में आया सॉल्वर शिवम यादव मऊ जनपद का निवासी है और जिसकी जगह परीक्षा दे रहा था, वह भी उसके परिवार का सदस्य है. बता दें कि यह इलाका पहले से ही नकल माफिया के लिए कुख्यात रहा है. बीते वर्ष भी इसी क्षेत्र से मुन्ना भाई और नकल सामग्री के साथ गिरफ्तारियां हुई थीं. परीक्षा से पहले जिलाधिकारी ने प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ बैठक कर कड़े निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की नकल या प्रॉक्सी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बावजूद इसके यहां धांधली जारी थी.

सभी विद्यालयों में कड़ाई के निर्देश

जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक अपने परिवार के सदस्य के नाम पर परीक्षा दे रहा था. अब आगामी परीक्षाओं के लिए सभी केंद्रों पर कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कक्ष निरीक्षकों और ड्यूटी अधिकारियों को कहा गया है कि यदि कोई संदिग्ध मामला आए तो परीक्षा के बाद जांच करें और दोषी पाए जाने पर उच्च अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई करें. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Ghazipur News UP Board Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghazipur News: यूपी बोर्ड परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर, कॉलेज प्रिंसिपल गिरफ्तार कर दर्ज की FIR
यूपी बोर्ड परीक्षा में सॉल्वर पकड़ा गया, कॉलेज प्रिंसिपल गिरफ्तार, STF की बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी सपा, हर जिले में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम
कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी सपा, हर जिले में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Firozabad News: सीएम योगी के दरबार में तहसीलदार के भ्रष्टाचार की शिकायत से हड़कंप, जांच के आदेश
Firozabad News: सीएम योगी के दरबार में तहसीलदार के भ्रष्टाचार की शिकायत से हड़कंप, जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
विश्व
UNGA Voting: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
क्रिकेट
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
बॉलीवुड
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, अपनी स्माइल से लूटी लाइमलाइट, वायरल हुआ वीडियो
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, पैप्स को देख किया स्माइल, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ट्रेंडिंग
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget