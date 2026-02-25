उत्तर प्रदेश गाजीपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल के दावों की धज्जियां उड़ने का मामला सामने आया है. यहां दुल्लहपुर थाना क्षेत्र में बाबा भगेलू दास इंटर कॉलेज में यूपी एसटीएफ टीम ने एक सॉल्वर और कॉलेज प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है. सोमवार को अंग्रेजी विषय की हाई स्कूल की परीक्षा थी, जिसमें सॉल्वर शिवम यादव दूसरे छात्र शुभम यादव की जगह परीक्षा दे रहा था.

इस कार्रवाई से यूपी बोर्ड परीक्षा की शुचिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. बताया जा रहा है कि पहले भी इसी तरह से सॉल्वर के जरिये सेंधमारी हुई है. फिलहाल पूरे मामले की कार्रवाई जारी है. जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी स्कूल में कड़ाई के निर्देश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रधानाचार्य विंध्याचल यादव ने लगभग 40 हजार रुपये लेकर बायोमेट्रिक जांच और अन्य सत्यापन प्रक्रिया को दरकिनार कर सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया. पिछले दो दिनों से सॉल्वर शिवम यादव शुभम की जगह परीक्षा दे रहा था. एसटीएफ ने इनके पास से दो मोबाइल,एक आधार कार्ड, ओएमआर शीट, उत्तर पुस्तिका, हाई स्कूल का अंग्रेजी प्रश्न पत्र और प्रवेश पत्र बरामद किया है.

नकल माफिया के लिए कुख्यात है इलाका

गिरफ्त में आया सॉल्वर शिवम यादव मऊ जनपद का निवासी है और जिसकी जगह परीक्षा दे रहा था, वह भी उसके परिवार का सदस्य है. बता दें कि यह इलाका पहले से ही नकल माफिया के लिए कुख्यात रहा है. बीते वर्ष भी इसी क्षेत्र से मुन्ना भाई और नकल सामग्री के साथ गिरफ्तारियां हुई थीं. परीक्षा से पहले जिलाधिकारी ने प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ बैठक कर कड़े निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की नकल या प्रॉक्सी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बावजूद इसके यहां धांधली जारी थी.

सभी विद्यालयों में कड़ाई के निर्देश

जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक अपने परिवार के सदस्य के नाम पर परीक्षा दे रहा था. अब आगामी परीक्षाओं के लिए सभी केंद्रों पर कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कक्ष निरीक्षकों और ड्यूटी अधिकारियों को कहा गया है कि यदि कोई संदिग्ध मामला आए तो परीक्षा के बाद जांच करें और दोषी पाए जाने पर उच्च अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई करें. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.