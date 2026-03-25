भड़काऊ बयान देकर बुरा फंसे AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, अब यूपी पुलिस ने लिया यह एक्शन
Meerut AIMIM Controversy: मेरठ में ईद मिलन समारोह में भड़काऊ भाषण देने पर AIMIM नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस ने AIMIM के पश्चिमी यूपी अध्यक्ष समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है.
मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में ईद मिलन समारोह के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए AIMIM के कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, हापुड़ रोड स्थित हाजीपुर में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली द्वारा दिए गए विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की.
AIMIM के इन 6 नेताओं के खिलाफ FIR
इस मामले में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, जिलाध्यक्ष चौधरी फहीम राजा, यूथ महानगर अध्यक्ष ओवेश आलम, पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, असजद सहित कई अन्य के खिलाफ लोहियानगर थाने में मुकदमा कायम किया गया है.
वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए नेताओं में AIMIM पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर सचिव रजी सिद्दीकी शामिल हैं.
शौकत अली का भड़काऊ बयान क्या था?
आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण में हाजी शौकत अली ने कहा था कि अगर 11 विधायक बना दिए जाएं तो यूपी में मुस्लिमों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा. इस बयान को पुलिस ने भड़काऊ मानते हुए कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस का कहना है कि यह कार्यक्रम बिना किसी अनुमति के किया गया था
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आगे भी साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.
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Source: IOCL