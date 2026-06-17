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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: सिरफिरे आशिक की करतूत, शादी टूटने पर बेइज्जती महसूस हुई तो दो बहनों को मार दी गोली

गाजियाबाद: सिरफिरे आशिक की करतूत, शादी टूटने पर बेइज्जती महसूस हुई तो दो बहनों को मार दी गोली

Ghaziabad Firing: पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी का खुशी के साथ एक साल पहले रिश्ता तय हुआ था. लेकिन, परिवार को युवक की गलत हरकतों का पता चल गया था, जिसके बाद चार महीने पहले उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया.

Reported By : विपिन तोमर |  Updated at : 17 Jun 2026 08:27 AM (IST)
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गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर दो बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. वारदात में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपी मौके से फ़रार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. 

घटना खोड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर वाल्मीकि चौक की है. घायल युवती खुशी (20 वर्ष) और उसकी छोटी बहन निधि (18 वर्ष) अपने घर में मौजूद थीं. आरोप है कि पुराना बस अड्डा बारादरी, गाजियाबाद निवासी जॉनी शाम करीब 4:30 बजे उनके घर पहुंचा, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया.

हथियार लेकर आधे घंटे घूमता रहा आरोपी

बताया जा रहा है कि आरोपी करीब आधे घंटे तक गली में घूमता रहा. इसके बाद वह घर की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया. जॉनी के हाथ में हथियार देखकर दोनों बहनों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. लेकिन, आरोपी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और रास्ते में रखे फ्रिज को हटाकर अंदर घुसने की कोशिश की. इसके बाद उसने दोनों बहनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. 

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फायरिंग में दोनों बहनें घायल

इस फायरिंग में खुशी को 2 गोलियां लगी हैं, जबकि उसकी छोटी बहन निधि के मुंह पर एक गोली लगी है. गोली लगने से दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं. पड़ोसियों के मुताबिक जॉनी और खुशी के बीच करीब एक वर्ष पहले रिश्ता तय हुआ था. लेकिन, खुशी के परिवार को युवक की कथित गलत गतिविधियों के चलते परिवार ने लगभग चार महीने पहले यह रिश्ता तोड़ दिया था. 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर एक बहन को आगे रेफर किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

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Published at : 17 Jun 2026 08:27 AM (IST)
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