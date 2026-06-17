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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: 33 धार्मिक और पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार खर्च करेगी 79 करोड़ रुपये

यूपी: 33 धार्मिक और पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार खर्च करेगी 79 करोड़ रुपये

UP Tourism: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 33 पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास पर 79.18 करोड़ रुपये खर्च करेगी. टेंपल इकोनॉमी और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 12:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से उभारने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग ने 31 मार्च 2026 तक की स्वीकृत परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है. इसके तहत राज्य के 33 पर्यटन और धार्मिक विकास कार्यों पर लगभग 79.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

'आस्था के साथ विकास' है प्राथमिकता

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ‘आस्था के साथ विकास’ है. इसी उद्देश्य से ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. सरकार का मुख्य लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर 'टेंपल इकोनॉमी' (Temple Economy) को मजबूत करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सके.

उन्होंने जानकारी दी कि इन 33 परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी गई है. निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई है और सभी कार्यदायी संस्थाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. लगभग सभी परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए निविदा (Tender) प्रक्रिया जारी है.

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कहां कितनी परियोजनाओं पर होगा काम?

आधुनिक सुविधाओं से जुड़ने वाले इन आस्था स्थलों में कई प्रमुख जिले शामिल हैं. इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं. जिला परियोजनाओं की संख्या मुख्य स्थल / कार्य
1 मिर्जापुर 07 विभिन्न आस्था स्थलों का विकास
2 बांदा 06 धार्मिक पर्यटन विकास
3 चित्रकूट 06 आधुनिक सुविधाओं का विस्तार
4 भदोही 05 पर्यटन विकास परियोजनाएं
5 महोबा 03 विभिन्न मंदिरों का सौंदर्यीकरण
6 सोनभद्र 02 धार्मिक पर्यटन संवर्धन
7 हमीरपुर 02 बुनियादी सुविधाओं का निर्माण
8 लखनऊ 01 मोहनलालगंज के हुलासखेड़ा का विकास (11.99 करोड़ रुपये)
9 सीतापुर 01 नैमिषारण्य धाम में बेदारण्यम की स्थापना (1.49 करोड़ रुपये)
कुल विभिन्न जिले 33 परियोजनाएं कुल लागत: 79.18 करोड़ रुपये (लगभग)

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Published at : 17 Jun 2026 12:05 AM (IST)
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