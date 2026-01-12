गाजियाबाद: महिला की हत्या के मामले में लिव-इन-पार्टनर गिरफ्तार, होटल के कमरे में मिली थी लाश

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित एक होटल से विधवा महिला की लाश मिलने के मामले का खुलासा हो गया है, महिला की लाश होटल के कमरा नंबर 207 मिली थी. पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह महिला अपने लिविंग पार्टनर के साथ होटल में आई थी. वहां दोनों ने ड्रिंक की और उसके बाद किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. उसके बाद महिला के पार्टनर ने पीट-पीटकर महिला की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, गाजियाबाद पुलिस गिरफ्त में खड़ा प्रवीण कुमार अपनी महिला मित्र आरती के साथ गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के होटल रॉयल किंग में आया था. यहां दोनों ने अपने-अपने पहचान पत्र देकर कमरा नंबर 207 लिया था.

विवाद के बाद आरोपी ने की थी हत्या

आरोपी प्रवीण के मुताबिक, दोनों ने ड्रिंक की थी और उसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. विवाद को लेकर प्रवीण ने अपनी कोहनी से आरती की पसलियां और छाती पर वार किया. जिससे उसकी मौत हो गई. प्रवीण रात भर आरती की लाश के साथ एक ही बिस्तर पर पड़ा रहा.

आरोपी ने ही दी थी पुलिस को सूचना

बताया गया कि आरोपी प्रवीण इतना शातिर है कि उसने खुद ही पुलिस को सूचना दी कि उसकी महिला मित्र रात सोई थी और सुबह उठ नहीं रही. प्रवीण को उम्मीद थी कि ऐसा करने पर पुलिस उस पर शक नहीं करेगी. महिला आरती जिसकी उम्र 35 साल है उसके पति रोहित की 2 साल पहले मौत हो गई थी. आरती को उसके ससुराल और मायके वालों ने घर में नहीं रहने दिया जिसके पास वह जैसे तैसे गुजर बसर कर रही थी.

पुलिस मामले की जांच की जुटी

प्रवीण के मुताबिक, उसको आरती का नंबर मिला था जिसके बाद वह दोनों बात करने लगे उसके बाद दोनों के संबंध बन गए. प्रवीण खुद भी तलाकशुदा है. पुलिस ने जब महिला का पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें उसे मल्टीपल फ्रैक्चर मिले. पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है.