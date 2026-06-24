यूपी के गाजियाबाद में पहचान छिपाकर रिश्ते का आरोप, बच्ची के जन्म के बाद सामने आई सच्चाई

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धर्म छिपाकर प्यार और धोखा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. लिव इन में चार साल बाद और एक बच्ची होने के बाद आरोपी ने युवती पर धर्म बदलने का दबाब डाला, यही नहीं उसके साथ मारपीट भी की. जिसके बाद आरोपी युवती और बच्ची को छोड़कर फरार हो गया.

पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. उधर युवती परेशान है क्योंकि परिवार भी अब उसका साथ नहीं दे रहा.

क्या है पूरा मामला ?

थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली 26 साल की युवती ने बताया कि करीब 4 साल पहले उसकी मुलाकात मोनू नाम के एक युवक से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों में बात होने लगी और वह मोनू के साथ ग्रेटर नोएडा जाकर रहने लगी. युवती के मुताबिक उसने शादी के लिए कहा तो मोनू लगातार बहाने बनाता रहा. इसी दौरान उनकी एक बेटी भी हो गई जो अब 1 साल की है. जब युवती ने अधिक जिद करी तो मोनू ने अपना असली रंग दिखाया और उसको अपना नाम आरिफ बताया. साथ ही कहा कि उसको धर्म बदलना होगा. युवती के इनकार करने पर उसके साथ मारपीट होती थी जब युवती ने बिल्कुल इनकार कर दिया तो आरिफ युवती और 1 साल की बच्ची को छोड़कर भाग गया.

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पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

डीसीपी सिटी धवला जायसवाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मेडिकल करवाकर आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उसे संभावित ठिकानों अपर दबिश दी जा रही है. उधर युवती दलित समुदाय से ताल्लुक रखती है और आरोपी युवक मुस्लिम धर्म से, इस मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है. क्योंकि ये मामला दो समुदायों में टकराव की वजह भी बन सकता है.

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