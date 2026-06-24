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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM मोहन यादव के समर्थन पर घिरे अखिलेश! AIMIM बोली- 'यादवों के लिए आवाज, मुसलमान के मुद्दों...'

CM मोहन यादव के समर्थन पर घिरे अखिलेश! AIMIM बोली- 'यादवों के लिए आवाज, मुसलमान के मुद्दों...'

UP Politics: AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने जातीय भाई के लिए तुंरत मैदान में आ गए, जबकि उन्होंने मुसलमानों के उत्पीड़न पर आवाज नहीं उठाई.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 24 Jun 2026 03:50 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का समर्थन करने पर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी पार्टियों के भी निशाने पर आ गए. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रवक्ता शादाब चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जैसे ही मोहन यादव पर आरोप लगे उन्होंने किस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग किया. भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, अखिलेश यादव अपने जातीय भाई के लिए तुंरत मैदान में आ गए, जबकि उन्होंने मुसलमानों के उत्पीड़न पर आवाज नहीं उठाई.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी कि वे बीजेपी के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार पर घेरें, मुख्यमंत्री से सवाल करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है. ये वक्फ कानून पर नहीं बोलते, वंदेमातरम् पर बहस होती है तो नहीं बोलते, कुरैशी भाइयों के कारोबार का मसला हो, बुनकरों का कोई मामला हो नहीं बोलते. लेकिन जब यादव की बात आते है तो समर्थन में उतर आते हैं. चाहे कथावाचक वाला मामला हो या मोहन यादव का समर्थन ये पीछे नहीं रहते.

मुसलमानों को ठगने का आरोप 

शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के मुद्दों पर खामोशी ओढ़ लेते हैं. क्योंकि इनको पता है कि 34 सालों से डराकर, धमकाकर बीजेपी के नाम पर ब्लैकमेल करके वोट ले रहे थे. उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुसलमान दरी बिछावन मंत्री बनेगा, अब ये नहीं चलेगा. उन्होंने दावा किया कि अब मुसलमान समझ चुका है और आने वाले चुनाव में AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहेगा. अगर आप पीडीए की बात करते हैं यो दो साल मुसलमान, दो साल दलित और एक साल अतिपिछड़े को सीएम बनाएं, पीडीए को पीडीएम करिए.

अह भी पढ़ें: राम भक्तों की आस्था पर चोट! कहां गायब हो गई 200KG चांदी की ईंट? सिंधी समाज ने मांगी जानकारी

सॉफ्ट हिन्दुत्त्व अपनाने का आरोप

शादाब चौहान ने आगे कहा कि 20 फीसदी मुसलामानों का तो आपको नाम लेने में इतनी आपत्ति है, ये बताता है कि वो सॉफ्ट हिन्दुत्त्व के रास्ते पर जा रहे हैं. दिन रात इनको राम मंदिर की चिंता है, कभी केदाश्वर की चिंता, कभी उनके सभ्गार में जय परशुराम के नारे लगाए जाते हैं. लेकिन कभी वो मुसलमानों से ताल्लुक रखने में बात करने में डर लगता है.

उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात गलत है तो हमें गलत सिद्ध करें, मुस्लिम चेहरा घोषित करें, एक दलित चेहरा भी घोषित करें, लेकिन नहीं करेंगे और सिर्फ और मुसलमानों का वोट बैंक पर कब्जा रखने का षड्यंत्र है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं.

यह भी पढ़ें: बरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Shadab Chauhan UP NEWS
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