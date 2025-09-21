उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 50000 के इनामी बदमाश बलराम ठाकुर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है. आमने-सामने की चली गोली में बदमाश बलराम ठाकुर पुलिस की गोली से ढेर हो गया है. वहीं उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए हैं, जबकि इस मुठभेड़ पुलिस के तीन कांस्टेबल घायल हुए हैं और दो अधिकारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में बदमाशों की गोली लगी है.

बलराम ठाकुर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक था, वह व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था. हाल फिलहाल में कुछ दिनों में उसने गाजियाबाद के दो व्यापारियों से रंगदारी मांगी थी. उसी को लेकर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, पुलिस को सूचना मिली की बलराम अपने साथियों के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल के पास से गुजरेगा. गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के मुताबिक पुलिस बलराम ठाकुर को रोकने के लिए तैयार थी.

बदमाश के तीन साथी मौके से हुए फरार

इसी दौरान बलराम ठाकुर जब अपने साथियों के साथ आता दिखाई दिया तो पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया. मगर बलराम ठाकुर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, इस फायरिंग में पुलिस के तीन जवान मनोज कुमार, विशाल राठी और वरुण वीर घायल हुए हैं. जबकि एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपूत की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है. आमने-सामने की इस मुठभेड़ में जहां 50000 का इनामी बलराम ठाकुर मारा गया है, वहीं उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए हैं.

