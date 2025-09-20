'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर हमलावर होते जा रहे हैं, वह बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल ही में दिए गए हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी काफी सियासत हो रही है. कांग्रेस नेता के इस बयान पर अब बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर दिवंगत नेता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि इस तरीके के बम होना या इस तरीके की बात बोलना मुझे नहीं लगता कि उनको शोभायमान बात देते हैं. दूसरी बात ये है कि वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं कि जो बम बनाना उन्होंने सीखा हो. इस तरीके की बात जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, हां उनके पास राष्ट्र विरोधी बम जरूर होगा क्योंकि वो ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका जो जेनेसिस हुआ है. उन्होंने कहा कि आज तक जब से कांग्रेस का इतिहास है अभी तक उन्होंने सिवाय राष्ट्र विरोध के कुछ नहीं किया है.

आए दिन राहुल गांधी के बेतुके बयान आते हैं- अपर्णा यादव

अपर्णा यादव ने कहा कि जो वो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, मुझे लगता है कि वो सरासर बेबुनियाद हैं. आए दिन राहुल गांधी के ऐसे बेबुनियाद बेतुके बयान आते हैं जिसमें वो इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन पर बहुत सवाल उठाते हैं. इलेक्शन कमीशन वो इंस्टीट्यूशन है जो इस देश के चुनावों को करवा करके पूरी डेमोक्रेसी को थामे हुए हैं और उन्होंने उस तरीके के इंस्टीट्यूशन पर आरोप लगाया.

कांग्रेस ने चोरी करने के सिवाय कुछ नहीं किया- अपर्णा यादव

उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि वो इतने समय से राजनीति में हैं, अभी तक ये नहीं सीख पाए कि जो है कैसे बयान देने चाहिए उन्हें. वोट चोरी का इल्जाम वो जो लगा रहे हैं सरासर गलत है. कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक इस देश से सिवाय चोरी करने के कोई काम नहीं किया है. आप सारे कारण गूगल पर डाल दीजिए, अपर्णा यादव से मत पूछिए आप किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर से मत पूछिए आप किसी कार्यकर्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं है. आप बस इतना गूगल पर डाल दीजिए कि कांग्रेस ने कितने तरीके के कांड किए या कितने तरीके के चोरी की तो गूगल आपको पूरी जानकारी दे देगा.