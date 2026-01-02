नए साल पर यूपी में जमकर छलका जाम, गाजियाबाद में 13 करोड़ की शराब गटक गए लोग

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नए साल के स्वागत में शहर के लोग 13 करोड़ की शराब पी गए. यह आंकड़ा आबकारी विभाग का है,जिसके मुताबिक 31 दिसंबर और एक जनवरी को गाजियाब्द में 13 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई. महज दो दिनों में इतनी बिक्री ने पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. आबकारी विभाग की मानें तो सरकार को इन दो दिनों में अच्छा राजस्व भी मिला है.

नए साल के स्वागत के लिए शहर के होटलों, दुकानों, पब्स में खासा भीड़ देखी गयी थी. इसमें पॉश कालोनियों से लेकर पुराने इलाकों में भी खूब जाम छलके. विदेशी ब्रांडेड शराब के साथ ही देशी और बीयर भी खूब बिकी. गाजियाबाद-नोएडा और एनसीआर में शराब बिक्री खूब होती है,लेकिन इस बार गाजियाबाद ने अकेले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए.

नए साल-त्योहारों पर बढ़ती है डिमांड

आबकारी विभाग की मानें तो नया साल हो या कोई अन्य पर्व शराब की बिक्री बढ़ती है रोजाना के मुकाबले. लेकिन इस बार गाजियाबाद ने अकेले दो दिन में 13 करोड़ की बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया है. जो राजस्व के आंकड़ो के हिसाब से बहुत बेहतर है. लोगों ने प्राइवेट लाइसेंस भी इस बार खूब लिए थे, जिस कारण बिक्री और बढ़ गयी.

पुलिस भी रही अलर्ट

नए साल के जश्न में कोई खलल न पड़े, इसके लिए गाजियाबाद पुलिस खासा अलर्ट रही. पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए विशेष अभियान चलाया और लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया. इसलिए शहर में कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली.

फिलहाल शराब की रिकॉर्ड बिक्री से आबकारी विभाग में ख़ुशी की लहर है. साल के अंतिम दिन और पहले दिन जो उसे राजस्व मिला है, उसकी कल्पना नहीं की गयी थी. इसके साथ ही आबकारी ने बाहर से आने वाली अवैध शराब को लेकर भी बेहद सख्ती कर रखी थी , जिस कारण बिक्री में इजाफा हुआ.