ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती: शराब की दुकानों पर मिलावट का खेल, सील बंद बोतलों में मिला रहे थे पानी

बस्ती: शराब की दुकानों पर मिलावट का खेल, सील बंद बोतलों में मिला रहे थे पानी

बस्ती में आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शराब में मिलावट का बड़ा खेल उजागर हुआ है. जिसमें शराब की तीन दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 08 Nov 2026 09:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती में शराब की दुकानों पर मिलावटखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है. अब तक शराब के शौकीनों द्वारा शराब में पानी मिलाकर सेवन किए जाने की बातें आम तौर पर सुनने को मिलती थीं, लेकिन बस्ती में शराब की दुकानों पर ही सील बंद मदिरा में पानी मिलाकर बेचने का कथित खेल चल रहा था. 

आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है. विभागीय जांच के दौरान विदेशी मदिरा की तीन दुकानों पर शराब में डाइल्यूशन यानी पानी मिलाए जाने की पुष्टि होने के बाद तीनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनिया गांधी के बाबरी वाले बयान पर मौलाना यासूब अब्बास बोले, 'पूरा देश रो रहा था'
सोनिया गांधी के बाबरी वाले बयान पर मौलाना यासूब अब्बास बोले, 'पूरा देश रो रहा था'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: दीपोत्सव बना विश्व संस्कृति का संगम, 151 साल पुरानी रामलीला को मिला मंच
अयोध्या: दीपोत्सव बना विश्व संस्कृति का संगम, 151 साल पुरानी रामलीला को मिला मंच

यह भी पढ़ें: देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक

कई महीनों से मिल रही थी शिकायत 

मामला मुंडेरवा, सिविल लाइन और कुसौरा बाजार स्थित विदेशी मदिरा की दुकानों से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि इन दुकानों पर पिछले कई महीनों से शराब में पानी मिलाकर बिक्री किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं. शराब खरीदने वाले ग्राहकों द्वारा भी मदिरा की गुणवत्ता और उसके स्वाद को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. 

हालांकि, शुरुआत में इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया. लेकिन जब विभागीय स्तर पर जांच-पड़ताल की गई और खुद आबकारी विभाग के अधिकारियों को डाइल्यूशन वाली मदिरा मिली तो पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया.

आबकारी और पुलिस टीम ने की छापेमारी 

मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से तीनों दुकानों पर छापेमारी की. जांच के दौरान शराब में निर्धारित गुणवत्ता से छेड़छाड़ और डाइल्यूशन पाए जाने का मामला सामने आया. इसके बाद विभाग ने बिना देर किए मुंडेरवा, सिविल लाइन और कुसौरा बाजार की तीनों विदेशी मदिरा दुकानों को निलंबित करने की कार्रवाई की. संबंधित अनुज्ञापियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है.

वहीं, इस मामले में संबंधित सेल्समैन के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. विभागीय कार्रवाई से जिले के शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है. इस घटना ने शराब की दुकानों पर होने वाली बिक्री और मदिरा की गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

विभाग की सक्रियता पर उठे सवाल 

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि दुकानों पर सील बंद शराब में ही पानी मिलाकर बिक्री किए जाने का खेल चल रहा था तो इसकी भनक संबंधित जिम्मेदारों को इतने दिनों तक क्यों नहीं लगी? क्या यह खेल केवल तीन दुकानों तक सीमित था या जिले की अन्य मदिरा दुकानों पर भी इसी तरह की गड़बड़ी की आशंका है? साथ ही यह भी जांच का विषय है कि ग्राहकों से पूरी कीमत वसूलने के बावजूद उन्हें निर्धारित गुणवत्ता वाली शराब क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी.

इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था और जिले की अन्य मदिरा दुकानों की जांच को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और क्या जिले की अन्य दुकानों पर भी इसी तरह की जांच कराई जाएगी.

जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मामले में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई है. तीन दुकानों को निलंबित किया गया है और संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज

Published at : 08 Nov 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनिया गांधी के बाबरी वाले बयान पर मौलाना यासूब अब्बास बोले, 'पूरा देश रो रहा था'
सोनिया गांधी के बाबरी वाले बयान पर मौलाना यासूब अब्बास बोले, 'पूरा देश रो रहा था'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: दीपोत्सव बना विश्व संस्कृति का संगम, 151 साल पुरानी रामलीला को मिला मंच
अयोध्या: दीपोत्सव बना विश्व संस्कृति का संगम, 151 साल पुरानी रामलीला को मिला मंच
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
विश्व
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
बॉलीवुड
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ऑटो
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
एग्रीकल्चर
Drought Resistant Wheat: गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget