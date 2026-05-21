गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में आग, सिनेमाघर के प्रोजेक्टर से उठीं आग की लपटें, मची अफरा-तफरी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित पैसिफिक मॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां सिनेमा हाल में अचानक आग लग गई. आग सिनेमा हॉल में लगे प्रोजेक्टर में लगी थी, जिसके बाद देखते ही देखते धुआं फैलने लगा और वहां अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गई, एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

गाजियाबाद में मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि थाना लिंक रोड के पैसिफिक मॉल साहिबाबाद में स्थित सिनेमा में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली थी. सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वैशाली फायर टेंडर्स के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए.

सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर में लगी थी आग

मौके पर जाकर देखा तो पैसिफिक मॉल में स्थित सिनेमा घर के प्रोजेक्टर रूम और मूवी हॉल में भीषण आग लगी हुई थी. जिसकी वजह से संपूर्ण मॉल में धुआं फैल गया था. फायर विभाग की टीम ने होज पाइप की 8 लाइनें बिछाकर एवं मॉल में स्थित फायर फाइटिंग सिस्टम के द्वारा फायर सर्विस यूनिट ने B.A. (Breathing Aprenstis) सेट पहनकर आग को बुझाना शुरू किया.

एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू

आग की विकरालता को देखते हुए फायर स्टेशन कोतवाली और फायर स्टेशन साहिबाबाद से भी दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी. फायर यूनिट ने लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत और बड़ी ही सूझबूझ के साथ आग को कंट्रोल कर किया. साथ ही आसपास स्थित ऑडी एवं अन्य दुकानों को आग की चपेट में आने से पहले सुरक्षित बचा लिया.

इस अग्निकांड में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है. आग के कारणों की वजहों का पता नहीं चल पाया है. इस अग्निकांड में कुल 10 फायर टेंडर्स एवं मॉल के स्थित फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से आग को पूर्ण रूप से शांत कर लिया गया एवं वर्तमान में एग्जास्ट की मदद से धुएं को बाहर निकाला जा रहा है.

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