गाजियाबाद में साइबर फ्रॉड, यूक्रेन सोल्जर के झांसे में परिवार ने गंवाए 8 लाख रुपए
Ghaziabad News: देवेंद्र सिंह अगस्त 2025 में वह एक लड़की विक्टोरिया से फेसबुक के जरिए जुड़े. विक्टोरिया ने खुद को यूक्रेन की निवासी बताया और कहा कि उसके माता-पिता यूक्रेन की लड़ाई में मारे गए हैं.
उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जनपद से साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है.यहां के विजयनगर थाना क्षेत्र रहने वाले देवेन्द्र सिंह कथित यूक्रेन सोल्जर लड़की के झांसे में आकर अपने और परिवार के आठ लाख गंवा बैठे. जब ठगी का एहसास हुआ तबतक बहुत देर हो गयी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
ठग ने अपने आपको सोल्जर बताया कि उसके माता-पिता युद्ध में मारे गए और वो उनकी सम्पत्ति की अकेली वारिस है. उसने डॉलर का लालच दिया और सामान भेजने के बहाने कई बार मेंलगभग आठ लाख रुपए ठग लिए.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक थाना विजयनगर के बिहारीपुरा के रहने वाले देवेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. दर्ज मुकदमे में उन्होंने एक वेब लिंक दो व्हाट्सएप नंबर और चार बैंक अकाउंट आरोपी बनाए हैं. देवेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक अगस्त 2025 में वह एक लड़की विक्टोरिया से फेसबुक के जरिए जुड़े. विक्टोरिया ने खुद को यूक्रेन की निवासी बताया और उसने बताया कि उसके माता-पिता यूक्रेन की लड़ाई में मारे गए हैं वह उनकी एकमात्र संतान है और वह खुद यूक्रेन सेना में सोल्जर है.
विक्टोरिया ने देवेंद्र को सोशल मीडिया पर बताया कि वह भारत आना चाहती है और अपना कुछ कीमती सामान और डॉलर भेज रही है. इसी के चलते उसने देवेंद्र का मोबाइल नंबर और एड्रेस ले लिया. इसके बाद देवेंद्र के पास कोरियर कंपनी से मैसेज आने शुरू हुए जिसमें पैसे की मांग की गई. देवेंद्र ने डॉलर के लालच में अपने बेटे और पत्नी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवा दिए.
इस दौरान लगातार उनकी विक्टोरिया से बात चलती रही कभी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के नाम पर तो कभी वकील के फीस के नाम पर उनसे 779100 रुपए ट्रांसफर करवाए गए. कुछ दिनों बाद देवेंद्र को एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है.
पुलिस ने शुरू की जांच
देवेन्द्र ने ठगे जाने पर पुलिस से शिकायत की, जिस पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने ऐसे लुभावने वादों से सावधान रहने की अपील की है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL