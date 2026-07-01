गाजियाबाद पुलिस ने मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गैंग ने चोरी के लिए लग्जरी BMW कार का इस्तेमाल किया था ताकि किसी को शक न हो. इनके कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपये का माल बरामद हुआ है.

गिरफ्तार आरोपी हरियाणा का अदनान, गाजियाबाद का अमीर और सौरभ हैं. सौरभ गाजियाबाद नगर निगम में सफाई कर्मचारी है. अदनान और अमीर की मुलाकात जेल में हुई थी, जहां उन्होंने यह बड़ा प्लान बनाया. तीनों ने मिलकर गाजियाबाद, दिल्ली-NCR, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के मोबाइल टावरों से RRU (Remote Radio Unit) और BBU (Baseband Unit) चोरी किए.

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BMW से पहुंचकर करते थे चोरी

आरोपी BMW कार से टावरों पर पहुंचते थे और महंगे उपकरण उतारकर ले जाते थे. BBU की कीमत 5 से 10 लाख रुपये और RRU की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपये तक है. चोरी का यह सामान वे थाईलैंड और हांगकांग भेजा करते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 20 RRU, 7 BBU, 1 RRU और चोरी में इस्तेमाल होने वाली BMW कार बरामद की है. चोरी के कारण कई दिनों तक मोबाइल नेटवर्क प्रभावित रहता था, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी.

स्क्रैप व्यापारी हैं आरोपी हैं

अदनान 12वीं पास और स्क्रैप का काम करता है. अमीर 10वीं पास स्क्रैप व्यापारी है. सौरभ भी 10वीं पास है और सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर राज करण नैयर ने बताया कि गैंग की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी. तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. आगे और सदस्यों के पकड़े जाने की संभावना है.

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