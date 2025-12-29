'50 हजार की गड्डी गिर गई...', BJP कार्यक्रम में गिरे नेताजी के पैसे, मंच से करना पड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के लिए कार्यक्रम के दौरान एक पार्टी के पदाधिकारी की जेब से 50 हजार रुपये की गड्डी गिर गई. जिसके बाद नेताजी परेशान हो गए, काफी ढूंढने और पूछताछ के बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो एक नेता ने मंच से ही पैसे वापस करने की अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल गाजियाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था. इस दौरान आयोजन स्थल पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ मौजूद थी. चारों तरफ गहमागहमी का माहौल था, इस बीच लाजपत नगर मंडल के महामंत्री माधव सूद की जेब से 50 हज़ार रुपये की गड्डी गिर गई. नेताजी को जब इसका पता चला तो उनके होश उड़ गए.

मंच से की पैसे लौटाने की अपील

बीजेपी महामंत्री ने अपने पैसों को काफी तलाशने की कोशिश की और लोगों से से पूछा लेकिन जब पैसे नहीं मिल पाए तो फिर मंच पर मंडल अध्यक्ष आलोक शर्मा आए और उन्होंने पैसे लौटाने की अपील की. इसी बीच किसी ने मंच से अनाउंसमेंट का एक वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो में बीजेपी नेता आलोक शर्मा हाथ में माइक पकड़कर कार्यकर्ताओं से पैसे वापस करने की अपील करते दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पदाधिकारी की "50 हजार रुपये की गड्डी गिर गई है. जिस भी कार्यकर्ता को वो मिली है वो बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे मंत्रीमंडल के महामंत्री को दे दे."

हालांकि इस मामले में बीजेपी पदाधिकारी की ओर पुलिस थाने में अभी तक कोई शिकायत नहीं गई हैं. लेकिन, मंच से पैसे वापस करने की अपील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद लोग अब इस घटना पर चटकारे लेते हुए दिख रहे हैं. कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि गड्डी मिली या नहीं? वहीं दूसरी तरफ़ बीजेपी अब इस मामले को रफा-दफा करने में जुड़ी है ताकि पार्टी की और फजीहत न हो.

