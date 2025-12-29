'बिहार की तरह यूपी में भी हो जाएगा सूपड़ा साफ', डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. इसी बीच सूबे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पेट में इसलिए दर्द होता है क्योंकि एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव हुए और चुनाव में RJD का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया है. ब्रजेश पाठक ने उक्त बातें कानपुर दौरे में कही हैं.



दरअसल, निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब इनको (विपक्ष) यह लगता है कि यूपी में भी अब जब विधानसभा को चुनाव होगा तो उनका भी सूपड़ा साफ हो जाएगा. ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, आज गुंडे दुम दबा कर भागकर भाग रहे हैं.

संभल जामा मस्जिद मामले पर प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संभल मस्जिद के नाम पर 8 बीघा जमीन कब्जे करने के मामले पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं कानपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही मामले पर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उक्त मामले में सख्त कार्रवाई की गई है, तुरंत तीन स्टाफ को निलंबित किया गया है और जांच बैठाई गई है.

बांग्लादेश हिंसा पर डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया

डिप्टी सीएम पाठक ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम सब लोग इसको लेकर चिंतित हैं. सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है. वहीं ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग को लेकर पूछे जाने पर चाय पिलाने की बात कह कर सवाल से बचते नजर आए.

