गाजियाबाद: भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने पर इलाके में तनाव, विधायक ने की एनकाउंटर की मांग

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की इंद्रपुरी इलाके में अज्ञात तत्वों ने डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी. जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला भीड़ मूर्ति के निकट इकट्ठी हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा. स्थानीय बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौके पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के रहते कोई भी इस तरह की घटना नहीं कर सकता.

विधायक ने आरोपी पर रासुका लगाने और एनकाउंटर की मांग की. वही एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल इन्द्रपुरी इलाके में रात में किसी समय यहां स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई. सुबह जैसे ही लोगों को पता चला तो यहां भीड़ इक्कठी हो गई. मौके पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी पहुंचे. उन्होंने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति के नहीं है बल्कि सभी के हैं.

साथ ही उन्होंने कहा की जिसने भी यह घटना की है उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो और पुलिस एनकाउंटर करें. उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि एक व्यक्ति पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

उधर स्थिति देख पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर जुटे और उन्होंने लोगों को शांत करते हुए इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. अधिकारियों के मुताबिक जांच की जा रही है. एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. इसके साथ ही लोगों से अपील कि गयी कि वे घरों में रहें कोई भी कानून अपने हाथ में न ले.

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