हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजीपुर: ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, बचाई 40 लोगों की जान

गाजीपुर: ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, बचाई 40 लोगों की जान

Ghazipur News: घटना गाजीपुर वाराणसी हाइवे पर गांव फतेहुल्लापुर के पास हुई. वहां काम कर रहे ग्रामीणों ने घायलों के बसों से निकाला और पुलिस को सूचना दी. उधर प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.

By : अनिल कुमार | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 07 Nov 2025 09:53 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब एक यात्री बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए. ड्राईवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को हाइवे से किनारे ले जाते हुए एक जर्जर मकान से टकरा दिया. जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ, और बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया. गनीमत ये रही की इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. उस वक़त बस में 40 यात्री सवार थे, ड्राईवर को चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना गाजीपुर वाराणसी हाइवे पर गांव फतेहुल्लापुर के पास हुई. वहां काम कर रहे ग्रामीणों ने घायलों के बसों से निकाला  और पुलिस को सूचना दी. उधर प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस के भीतर अचानक जोरदार धमाका जैसी आवाज हुई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. एक यात्री ने बताया कि अगर बस चालक सड़क के किनारे बस को मोड़ने में देर कर देता, तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि अचानक बस का स्टीयरिंग फेल हो गया था. ड्राइवर को भी मामूली चोटें आई हैं.

घटना फतेहउल्लाहपुर गाजीपुर रोड स्थित सुभाष इंटर कॉलेज के सामने की है, जहां यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे के जर्जर, खाली पड़े मकान से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान का एक हिस्सा ढह गया और बस का अगला भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के वक़्त बस में लगभग 35 से 40 यात्री सवार थे. हादसे में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं, जबकि बस का आगे का शीशा पूरी तरह टूट गया.

ड्राईवर की सूझबूझ से बची जानें

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. वहीं, स्थानीय लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की. ग्रामीणों ने बताया कि ड्राइवर की सतर्कता और त्वरित निर्णय से एक बड़ी दुर्घटना टल गई, वरना कई यात्रियों की जान जा सकती थी.

Published at : 07 Nov 2025 09:52 PM (IST)
Bus Accident UP NEWS Ghazipur News
