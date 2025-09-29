नोएडा में दो दिन बंद रहेंगे ये रास्ते, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जनपद में नवमी और दशहरे के त्योहार को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष तैयारी की गई हैं. पुलिस ने पहले से ही दोनों त्योहार को देखते हुए जनपद में ट्रैफिक एडवायजरी जारी कर दी है. ऐसे में घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी लेना जरूरी है.

ट्रैफिक पुलिस ने गौतमबुद्धनगर में ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है और साफ़ कर दिया है कि घर से निकलने के पहले रूट प्लान देखकर ही सफर करें नहीं तो आगे परेशानी हो सकती है. डीसीपी टैफिक ने बताया कि ट्रैफिक डायवर्जन एक अक्टूबर दोपहर दो बजे से अगले दिन दो अक्टूबर दशहरा पर्व संपन्न होने तक लागू रहेगा.

इन दोनों त्योहारों को देखते हुए कई सड़कों पर यातायात पर रोक लगाई है. हालंकि एंबुलेंस और फायर सर्विस की गाड़ियां इन पाबंदियों से मुक्त रहेंगी. पुलिस ने एक मोबाइल नंबर 9971009001 जारी किया है जिस पर किसी भी परेशानी में कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा यहां वहां वाहनों को खड़े करने पर भी पाबंदी लगाई गई है. त्योहारों के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

इन रूटों यातायात रहेगा प्रभावित

- नोएडा सेक्टर 12, 22 और 56 की ओर से स्टेडियम चौक तक आने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है.

- नोएडा सेक्टर 10, 22 यूटर्न से स्टेडियम की ओर से सेक्टर 12, 22 और 56 वाहनों का आवगमन प्रतिबंधित रहेगा

- नोएडा सेक्टर 8, 10, 11 और सेक्टर 12 से स्टेडियम से मोदी मॉल चौक तक वाहनों की आवाजाही पर रोक

- नोएडा सेक्टर 31 और सेक्टर 25 चौक से सेक्टर 21 और 25 से स्टेडियम चौक तक मार्ग बंद

- मेट्रो अस्पताल चौक से सेक्टर 12/22 से एडोब तक वाहनों की आवाजाही पर रोक

- कोस्ट गार्ड तिराहा सेक्टर 24 से एनटीपीसी अंडरपास पर यूटर्न लेकर सेक्टर सेक्टर 12/22 चौक, सेक्टर 32 की ओर से एनटीपीसी अंडरपास के आरंभ से सेक्टर 12/22 चौक तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

- नोएडा केस्टर 22,23,24 से रिलाइंस चौक, सेक्टर 21/25 से मोदी मॉल चौक तक वाहनों के आवागमन पर रोक लगी रहेगी.

