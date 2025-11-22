पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी. अब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर हंगामा मचा हुआ है. इसी बीच इस मामले पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा यह मुद्दा अयोध्या से जुड़ा है और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो देश भर के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया.

इकबाल अंसारी ने कहा कि कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी, इसलिए अब लोगों को मस्जिद के नाम पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है. समय के साथ बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में लोग ऐसे मुद्दों को फिर से राजनीति में लाते रहते हैं.

वहीं टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा, "MLA का बयान देश विरोधी गतिविधि है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद सुलझा दिया है, राम मंदिर बन गया है और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है. 25 नवंबर 2025 को PM नरेंद्र मोदी भगवा झंडा फहराएंगे और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐसे बयानों को बढ़ावा दिया है. मैं MLA का सिर लाने वाले को 1 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा करता हूं."

इसके साथ ही टीएमसी MLA हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर BJP नेता और राम मंदिर आंदोलन के सदस्य राम विलास वेदांती ने कहा, "6 दिसंबर को दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत में कहीं भी दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकती. सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति के लिए PM मोदी ने नारा दिया है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी सोच के आधार पर हमने समाज के हर वर्ग को एक साथ रखने का सामूहिक संकल्प लिया है."

बस्ती में अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम, 3 बच्चों की मां की हत्या, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार