बस्ती में अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम, 3 बच्चों की मां की हत्या, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के रूधौली थाना क्षेत्र के भानपुर रोड पर धान के खेत में महिला की हत्या कर शव फेंके जाने का एसपी अभिनंदन ने महज कुछ ही घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी दिलीप कुमार अग्रहरि को अरेस्ट किया है. उस के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू पुलिस ने बरामद किया है. इस हत्या कांड की वजह अवैध संबंध बताए जा रहे हैं.

मृतका शादी-शुदा थी उसके तीन बच्चे है, फिर भी प्रीति का दिलीप अग्रहरि के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. मृतका प्रीति गर्भवती थी और वो दिलीप पर भागकर शादी का दबाब बना रही थी.

20 नवम्बर को मिली थी लाश

बता दें बीते 20 नवंबर को रूधौली थाना क्षेत्र में महिला का शव मिला था, महिला को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतारा गया था. शव के पास से महिला का बच्चा भी मिला था जिसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया. महिला की पहचान आधार से हुई और उस के बांसी स्थित पति से पुलिस ने संपर्क किया गया.

पुलिस की सर्विलांस, फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब घटना की जांच शुरू की तो आस पास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्याभियुक्त की पहचान की गई. पुलिस ने अभियुक्त दिलीप अग्रहरि को बांसी के आमी नदी के पुल से अरेस्ट कर लिया, पूंछ ताछ में हत्याभियुक्त ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उस ने बताया कि उस का मृतिका के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला की शादी हो चुकी थी और उसके पास तीन बच्चे भी थे. इसी दौरान प्रीति गर्भवती हो गयी. और वह लगातार घर से भागने का दबाव बनाने लगी.

प्रेमी ने बना ली थी हत्या की प्लानिंग

प्रेमी दिलीप ने प्रीति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई. उस को घर से भागने के बहाने बुलाया, प्रीति अपने बेटे के साथ आई. उस के बाद उस ने अपनी प्रेमिका प्रीति के गले पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया. घटना को छुपाने के लिए शराब की बोतल, पानी की बोतल और उस के कपड़े फाड़ दिए ताकि पुलिस इस घटना को रेप और मर्डर समझे. प्रीति की सास ने रुदौली पुलिस में शिकायत कर मुकदमा दर्ज करवाया जिसके बाद आरोपी दिलीप की गिरफ्तारी कर ली गई.

रील बनाने के दौरान हुए दिलीप से संबंध

एसपी अभिनंदन ने बताया कि पुलिस और सर्विलांस की टीम ने इस घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त दिलीप कुमार को अरेस्ट कर लिया है. उस की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू भी बरामद कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इस की पहचान कर ली गई है. घटना से पहले यह मृतका के साथ था. इस के खिलाफ धारा 103(1), 5/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

प्रीति को रिल्स बनाने का शौक था, और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी. इसी के जरिए उसका संबंध दिलीप से हुआ था. एसपी ने बताया कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है. इस घटना का कारण प्रेम संबंध है जिसको लेकर प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की निर्मम तरीके से हत्या कर दी.