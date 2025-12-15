यूपी में BLO को कितने पैसे मिलते हैं? 500, एक हजार या फिर...

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के दौरान BLOs का मानदेय बढ़ाकर डबल करने की घोषणा की गई थी. चुनाव आयोग की घोषणा के बाद BLOs के खाते में अभी तक घोषणा के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है. चुनाव आयोग द्वारा BLOs का कार्य करने वाले सभी शिक्षकों को प्रतिमाह 500 रुपए का भुगतान किया जाता था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसे बढ़ाकर 2000 रुपए की घोषणा की गई है.

फिरोजाबाद में 2053 बूथ पर SIR के कार्य को 2053 Blos और 206 सुपरवाइजर कार्य को पूर्ण कर रहे हैं. सुपरवाइजर को प्रतिमाह 1000 रुपए के हिसाब से मानदेय मिलता था जो कि अब चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 2000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. जनपद में कुल पांच विधानसभाएं हैं, जिनमे SIR का कार्य चल रहा है.

इसमें टूंडला विधानसभा में 434 बूथ जसराना विधानसभा में 445 बूथ फिरोजाबाद विधानसभा में 414 बूथ शिकोहाबाद में 391 बूथ और सिरसागंज विधानसभा में 369 बूथ शामिल है. इस हिसाब से जनपद भर में 2053 BLOs और 206 सुपरवाइजर कार्यरत हैं, जिन्हें दोगुने भुगतान का इंतजार है.

अभी तक बीएलओ के खातों में नहीं आया मानदेय

जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा घोषित मानदेय के अनुसार अभी किसी भी बीएलओ के खाते में दोगुना पैसा नहीं गया है. दरअसल चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के बाद गजट किया गया है और इस प्रक्रिया को आगामी कुछ समय के बाद पूरा किया जाएगा, और इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद वार बजट रिलीज किया जाएगा.

इस तरह पहुंचता है बीएलओ के खाते में पैसा

निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग से जिला निर्वाचन अधिकारी के खाते में धनराशि भेजी जाती है. इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तहसीलवार BLO की सूची और उनकी खाता संख्या लेकर खाते में धनराशि को ट्रांसफर किया जाता है. यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है.

जानकारी के मुताबिक BLO पद पर तैनात शिक्षकों के खाते में यह धनराशि प्रतिमाह भेजी जाती है. निर्वाचन कार्यालय से मिनी जानकारी के मुताबिक नवंबर माह का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन यह धनराशि दुगनी धनराशि के रूप में नहीं भेजी गई है. जब गजट के बाद चुनाव आयोग द्वारा बजट भेजा जाएगा उसके बाद यह धनराशि ट्रांसफर की जाएगी.

दोगुनी राशि की प्रक्रिया जारी

उप जिलाधिकारी अंकित वर्मा ने बताया कि नवंबर माह का मानदेय BLO के खाते में भेज दिया गया है. दोगुनी धनराशि के विषय में अभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. उधर कई BLO ने भी स्पष्ट किया कि उन्हें अभी दोगुनी राशि प्राप्त नहीं हुई है.