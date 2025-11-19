फिरोजाबाद में शिक्षक दंपती से लूट, पुलिस ने मुठभेड़ में घायल दो लुटेरों को किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है. शिक्षक दंपती के साथ हुई लूट की घटना में शामिल दो लुटेरे देर रात मुठभेड़ में घायल हो गए. दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है. मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का है. 26 अक्टूबर को रुपसपुर हाईवे पर शिक्षक दंपती से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश देर रात दोबारा किसी वारदात की फिराक में घूमते मिले. पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी.

मुठभेड़ और बरामदगी की जानकारी

सूचना मिलते ही एसओजी टीम और थाना मक्खनपुर पुलिस की संयुक्त टीम इकरा अंडरपास के पास पहुंची. जहां दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस को अपनी ओर आता देख दोनों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान दोनों बदमाश — शौर्य उर्फ छोटी और पुष्पेंद्र के पैरों में गोली लग गई और वे मौके पर ही गिर पड़े.

घायल बदमाशों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार पुलिस अभिरक्षा में जारी है. मौके से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, एक पीली धातु का मंगलसूत्र और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. बरामद सामान शिक्षक दंपती से हुई लूट से जुड़ा बताया जा रहा है.

आगे की कार्रवाई और जनता में राहत

फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. फिरोजाबाद पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में खौफ और आम जनता में राहत का माहौल है.

फिरोजाबाद में बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

इसी तरह, फिरोजाबाद में एक और मामला सामने आया है बता दें, पुलिस और SOG टीम ने बुधवार रात को बिजली के तार चोरी करने वाले एक गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो बिजली के तार चोरी की घटनाओं में शामिल थे. मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को पकड़ लिया. उनके पास से लगभग 8 क्विंटल चोरी किए गए बिजली के तार बरामद हुए.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नारखी थाना क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा तार चोरी की सूचना मिली थी. पुलिस और SOG टीम ने तुरंत इलाके को घेरकर कार सवार आरोपियों को रोकने का प्रयास किया. आरोपियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब पुलिस ने भी दिया. इस मुठभेड़ में तीन आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

यह मामला 31 अक्टूबर को जल जीवन मिशन प्लांट से बड़ी मात्रा में बिजली के तार चोरी होने से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश लंबे समय से जारी थी और यह गिरफ्तारी इसी प्रयास का परिणाम है.