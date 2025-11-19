हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद में शिक्षक दंपती से लूट, पुलिस ने मुठभेड़ में घायल दो लुटेरों को किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद में शिक्षक दंपती से लूट, पुलिस ने मुठभेड़ में घायल दो लुटेरों को किया गिरफ्तार

Firozabad News: फिरोजाबाद में शिक्षक दंपती से हुई लूट में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो लुटेरों को घायल कर पकड़ लिया. घटना से इलाके में सुरक्षा और राहत का माहौल.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है. शिक्षक दंपती के साथ हुई लूट की घटना में शामिल दो लुटेरे देर रात मुठभेड़ में घायल हो गए. दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है. मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का है. 26 अक्टूबर को रुपसपुर हाईवे पर शिक्षक दंपती से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश देर रात दोबारा किसी वारदात की फिराक में घूमते मिले. पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी.

मुठभेड़ और बरामदगी की जानकारी

सूचना मिलते ही एसओजी टीम और थाना मक्खनपुर पुलिस की संयुक्त टीम इकरा अंडरपास के पास पहुंची. जहां दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस को अपनी ओर आता देख दोनों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान दोनों बदमाश — शौर्य उर्फ छोटी और पुष्पेंद्र के पैरों में गोली लग गई और वे मौके पर ही गिर पड़े.

घायल बदमाशों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार पुलिस अभिरक्षा में जारी है. मौके से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, एक पीली धातु का मंगलसूत्र और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. बरामद सामान शिक्षक दंपती से हुई लूट से जुड़ा बताया जा रहा है.

आगे की कार्रवाई और जनता में राहत

फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. फिरोजाबाद पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में खौफ और आम जनता में राहत का माहौल है. 

फिरोजाबाद में बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

इसी तरह, फिरोजाबाद में एक और मामला सामने आया है बता दें, पुलिस और SOG टीम ने बुधवार रात को बिजली के तार चोरी करने वाले एक गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो बिजली के तार चोरी की घटनाओं में शामिल थे. मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को पकड़ लिया. उनके पास से लगभग 8 क्विंटल चोरी किए गए बिजली के तार बरामद हुए.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नारखी थाना क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा तार चोरी की सूचना मिली थी. पुलिस और SOG टीम ने तुरंत इलाके को घेरकर कार सवार आरोपियों को रोकने का प्रयास किया. आरोपियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब पुलिस ने भी दिया. इस मुठभेड़ में तीन आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

यह मामला 31 अक्टूबर को जल जीवन मिशन प्लांट से बड़ी मात्रा में बिजली के तार चोरी होने से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश लंबे समय से जारी थी और यह गिरफ्तारी इसी प्रयास का परिणाम है.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
Firozabad Crime Firozabad News Firozabad Police UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
फैशन
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget