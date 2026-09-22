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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: तालाब में नहा रहे युवक पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

महोबा: तालाब में नहा रहे युवक पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

महोबा में तालाब में नहाते समय पानी के छीटें पड़ने के विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई है. घायल के हाथ-पेट में चोट लगने की खबर है. पुलिस और डॉक्टर ने गनशॉट की पुष्टि के लिए जांच शुरू की है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 22 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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महोबा जिले के बेलाताल कस्बे में तालाब में नहा रहे 21 वर्षीय युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है. घायल युवक ने पानी के छींटे पड़ने के विवाद में बेलाताल निवासी रामकुमार रैकवार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. हालांकि पुलिस और डॉक्टर के मुताबिक चोटों की प्रकृति संदिग्ध है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चोट गनशॉट से लगी है या नहीं. मामले की जांच जारी है.

महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल कस्बे में बेला सागर तालाब में नहा रहे 21 वर्षीय नीरज राजपूत पर फायरिंग का मामला सामने आया है. घायल नीरज कैथौरा गांव का निवासी बताया जा रहा है. उसने आरोप लगाया कि वह तालाब में मंगलवार समय साढ़े 8 बजे नहा रहा था, तभी पानी के कुछ छींटे रामकुमार रैकवार के छोटे भाई खलक पर चले गए. इसी बात को लेकर रामकुमार ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी. 

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युवक के हाथ में लगे छर्रे

नीरज के मुताबिक फायरिंग में उसके हाथ में छर्रे लगे हैं. घटना की सूचना मिलते ही बेलाताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे महोबा जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

डॉक्टर पवन राजपूत के मुताबिक नीरज के हाथ और पेट में चोट है. नीरज के बताए अनुसार छर्रे लगने की बात कही गई है, लेकिन चोट गनशॉट से लगी है या नहीं, यह एक्स-रे और अन्य जांचों तथा विशेषज्ञ की राय के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल घायल की हालत स्थिर बताई गई है.

मामले पर कोतवाली प्रभारी ने क्या कहा?

घटना की सूचना पर पहुंचे कुलपहाड़ कोतवाली प्रभारी अवधेश मिश्रा का कहना है कि प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है. घायल के घाव के निशान भी संदिग्ध हैं. गनशॉट की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

पुलिस के अनुसार घायल और आरोपी दोनों के खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं. दोनों अपराधिक प्रवृति के है इसलिए पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जबकि घायल के भाई मोहित राजपूत ने भी रामकुमार रैकवार पर गोली चलाने का आरोप लगाया और बताया कि दोनों के बीच पहले भी विवाद और फायरिंग की घटना हो चुकी है. परिवार ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है.

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Published at : 22 Sep 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News UP Police
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