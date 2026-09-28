UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी ने 8 राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए 3-3 नामों का पैनल केन्द्रीय नेतृत्व को भेज दिया है. सूत्रों के मुताबिक लगभग 24 से ज्यादा नेताओं के नाम राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए भेजा है, जिसमें से 8 नाम फाइनल होंगे.

सूत्रों के मुताबिक इन नामों को यूपी बीजेपी ने केन्द्रीय नेतृत्व को भेजा है.

1. राजवीर सिंह राजू भैय्या

2. ⁠बीएल वर्मा

3. ⁠कुमार विश्वास

4. ⁠हरीश द्विवेदी

5. ⁠सुब्रत पाठक

6. ⁠त्र्यंबक त्रिपाठी

7. ⁠दुर्विजय शाक्य

8. ⁠सुरेश राणा

9. ⁠गीता शाक्य

10. ⁠रेखा वर्मा

11. ⁠प्रियंका रावत

12. ⁠कौशल किशोर

13. ⁠स्मृति ईरानी

14. ⁠कामेश्वर सिंह

15. ⁠दिलीप पटेल

16. ⁠अनिल अग्रवाल

17. ⁠राजेन्द्र अग्रवाल

18. ⁠ममतेश शाक्य

19. ⁠रमापति राम त्रिपाठी

20. ⁠संजीव बालियान

21. ⁠सत्यपाल सिंह

22. ⁠हरदीप सिंह पुरी

23. ⁠बृजलाल

24. ⁠रामशंकर कठेरिया

25. ⁠प्रकाश पाल