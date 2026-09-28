UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
यूपी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए 3-3 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है. इनमें से 8 नाम फाइनल किए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी ने 8 राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए 3-3 नामों का पैनल केन्द्रीय नेतृत्व को भेज दिया है. सूत्रों के मुताबिक लगभग 24 से ज्यादा नेताओं के नाम राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए भेजा है, जिसमें से 8 नाम फाइनल होंगे.
सूत्रों के मुताबिक इन नामों को यूपी बीजेपी ने केन्द्रीय नेतृत्व को भेजा है.
1. राजवीर सिंह राजू भैय्या
2. बीएल वर्मा
3. कुमार विश्वास
4. हरीश द्विवेदी
5. सुब्रत पाठक
6. त्र्यंबक त्रिपाठी
7. दुर्विजय शाक्य
8. सुरेश राणा
9. गीता शाक्य
10. रेखा वर्मा
11. प्रियंका रावत
12. कौशल किशोर
13. स्मृति ईरानी
14. कामेश्वर सिंह
15. दिलीप पटेल
16. अनिल अग्रवाल
17. राजेन्द्र अग्रवाल
18. ममतेश शाक्य
19. रमापति राम त्रिपाठी
20. संजीव बालियान
21. सत्यपाल सिंह
22. हरदीप सिंह पुरी
23. बृजलाल
24. रामशंकर कठेरिया
25. प्रकाश पाल