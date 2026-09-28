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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRUP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम

UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम

यूपी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए 3-3 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है. इनमें से 8 नाम फाइनल किए जाएंगे.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 28 Sep 2026 08:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी ने 8 राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए 3-3 नामों का पैनल केन्द्रीय नेतृत्व को भेज दिया है. सूत्रों के मुताबिक लगभग 24 से ज्यादा नेताओं के नाम राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए भेजा है, जिसमें से 8 नाम फाइनल होंगे.

सूत्रों के मुताबिक इन नामों को यूपी बीजेपी ने केन्द्रीय नेतृत्व को भेजा है.

1. राजवीर सिंह राजू भैय्या
2. ⁠बीएल वर्मा 
3. ⁠कुमार विश्वास
4. ⁠हरीश द्विवेदी 
5. ⁠सुब्रत पाठक
6. ⁠त्र्यंबक त्रिपाठी 
7. ⁠दुर्विजय शाक्य
8. ⁠सुरेश राणा
9. ⁠गीता शाक्य
10. ⁠रेखा वर्मा
11. ⁠प्रियंका रावत 
12. ⁠कौशल किशोर
13. ⁠स्मृति ईरानी
14. ⁠कामेश्वर सिंह
15. ⁠दिलीप पटेल
16. ⁠अनिल अग्रवाल 
17. ⁠राजेन्द्र अग्रवाल 
18. ⁠ममतेश शाक्य
19. ⁠रमापति राम त्रिपाठी
20. ⁠संजीव बालियान
21. ⁠सत्यपाल सिंह 
22. ⁠हरदीप सिंह पुरी
23. ⁠बृजलाल
24. ⁠रामशंकर कठेरिया 
25. ⁠प्रकाश पाल

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
BJP UP News
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