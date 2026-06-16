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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFatehpur News: गैर समुदाय के युवक संग अफेयर से भड़का भाई, ले ली शादीशुदा बहन की जान

Fatehpur News: गैर समुदाय के युवक संग अफेयर से भड़का भाई, ले ली शादीशुदा बहन की जान

Fatehpur News In Hindi: झूठी शान के लिए बहन की हत्या की चर्चा पूरे इलाके में है. लोगों में हैरानी इस बात की है कि परिवार अफसोस के बजाय आरोपी को बचाने के लिए लगा है.

Reported By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Edited By: Jai Prakash |  Updated at : 16 Jun 2026 12:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां गैर समुदाय के युवक से प्रेम करने पर एक भाई ने अपनी शादीशुदा बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी. यही नहीं आरोपी ने खुद पुलिस चौकी जाकर अपना जुर्म क़ुबूल कर लिया, जबकि आरोपी के परिवार वाले उसके इस कुकृत्य को सही ठहरा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

झूठी शान के लिए बहन की हत्या की चर्चा पूरे इलाके में है. लोगों में हैरानी इस बात की है कि परिवार अफसोस के बजाय आरोपी को बचाने के लिए लगा है. ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट भी दो बालिगों को .साथ रहने को कानूनी मान्यता दे चुका है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

क्या है पूरा मामला ?

थरियांव थाने के हसवा कस्बा के बहापर मोहल्ले में रहने वाले किसान शिवसिंह यादव ने 19 वर्षीय पुत्री मंजू उर्फ रंजू यादव की शादी 1 मई 2026 को गाजीपुर थाने के सोनही बड़नपुर गांव निवासी अजय उर्फ पिंटू यादव के साथ की थी.10 जून को बड़ा भाई संदीप यादव बहन की ससुराल विदा कराने गया था. लेकिन बहन रिम्मी अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ गयी. जिससे संदीप ने गला घोंटकर बहन की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया.

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रात भर कुएं के पास बैठा रहा 

बहन की हत्या के बाद आरोपी भाई संदीप कुएं के पास रात भर बैठा रहा.सुबह होते ही हस्वा चौकी पहुंच बहन की हत्या कर शव को कुंवे में फेंके जाने की बात कही.पहले तो पुलिस ने मामले को हल्के में लेकर कहा कि अनसुना किया.लेकिन जब उसने कहा कि उसने हत्या कर शव को कुंवे में फेंक दिया,तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए और दौड़कर घटना स्थल में जाकर देखा तो महिला की लाश उतरा रही थी.जिसे बाहर निकाल पोस्टमार्टम नके लिए भेजकर कार्रवाई में जुट गई.

परिवार बोला बेटे ने कुछ गलत नहीं किया 

उधर इस हत्याकांड पर परिवार के लोगों का बयाना चौंकाने वाला है. मृतका के पिता शिव सिंह ने कहा कि उनकी बेटी मुस्लिम लड़के के साथ चली गयी थी, उसे समझा-बुझाकर लाया गया, लेकिन शादी के बाद भी उसने प्रेमी से बात करना बंद नहीं किया. मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया.

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Published at : 16 Jun 2026 12:05 AM (IST)
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