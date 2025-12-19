अब यूपी के इस जिले में बच्चों की सेहत के लिए बड़ा फैसला, बढ़ती ठंड के बीच 12वीं तक के स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भयंकर ठंड और शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए जनपद के सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है. जनपद में बढ़ती ठंड, शीत लहर और घने कोहरे के चलते नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल 20 दिसंबर तक बंद रहेंगे.

फर्रुखाबाद के जिला अधिकारी ने आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर जनपद में सभी नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की गई है. डीएम ने साफ कर दिया है कि जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले विद्यालय संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सभी सरकारी एवम् निजी विद्यालयों को 20 दिसंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

नर्सरी से 12वीं तक स्कूल बंद रखने का आदेश

बीएसए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान/चेतावनी और जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुपालन में जनपद में अत्यधिक ठंड, शीतलहर, घना कोहरा होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं के आने-जाने में होने वाली कठिनाईयों एवं छात्रहित को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

आदेश में जनपद के सभी परिषदीय स्कूल, अशासकीय सहायता प्राप्त और सभी प्रकार की मान्यता प्राप्त विद्यालयों जो नर्सरी से 12वीं तक संचालित हैं में दिनांक 19 और 20 दिसंबर को अवकाश घोषित किया जाता है. बीएसए ने आदेश दिया कि अगर विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक व अन्य कर्मचारी नियमित रूप से स्कूलों में उपस्थित रहकर निर्वाचन कार्य, विभागीय कार्यों एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों का अनुपालन करेंगे.

आदेशों को पालन नहीं करने पर संबंधित स्कूल के संचालक पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सभी स्कूलों को ये निर्देश जारी कर दिया गया है. बता दें कि यूपी में इन दिनों जबरदस्त कोहरा और ठंड पड़ रही हैं. जिसके चलते कई जिंलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है.

इनपुट- पुनीत