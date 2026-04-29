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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफरुखाबाद में सिपाही की बेरहमी से पिटाई, बेल्ट-थप्पड़ों से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

फरुखाबाद में सिपाही की बेरहमी से पिटाई, बेल्ट-थप्पड़ों से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

Farrukhabad News In Hindi: घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में छोटी जेल चौराहे के पास की बताई जा रही है. यहां शराब के ठेके के पास युवकों और सिपाही में विवाद हुआ. जिसमे एक आरोपी गिरफ्तार है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Apr 2026 07:53 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को मामूली कहासुनी पर बेल्ट और थप्पड़ों से पीटा गया है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में छोटी जेल चौराहे के पास की बताई जा रही है. यहां शराब के ठेके के पास युवकों और सिपाही में विवाद हुआ.

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हडकंप मच गया. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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क्या है पूरा मामला ?

घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के छोटी जेल चौराहे के पास स्थित एक देसी शराब के ठेके की बताई जा रही है. वीडियो में कुछ युवक पुलिस लाइन में तैनात सिपाही को बेल्ट और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में दिखता है कि सिपाही एक ऊंचे स्थान पर बैठा है, तभी एक युवक उसे थप्पड़ मारता है और दूसरा बेल्ट से हमला करने लगता है. जब सिपाही उठने की कोशिश करता है तो उसे धक्का देकर गिरा दिया जाता है और लगातार मारपीट की जाती है. हमलावर युवक नशे में लग रहे हैं.

चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

पीड़ित सिपाही राजीव कुमार ने तहरीर में बताया कि 26 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस लाइन गेट पर आकाश श्रीवास्तव, आशिद उर्फ माफिया, आशू श्रीवास्तव और मोरम अली ने उसे साथ चलने के लिए कहा. इसके बाद वे उसे ठेके पर ले गए, जहां गाली-गलौज का विरोध करने पर सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए.

एक आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई जारी

इस मामले में रणविजय सिंह (कोतवाली प्रभारी) ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

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Input By : पुनीत मिश्रा
Published at : 29 Apr 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Farrukhabad News UP NEWS CRIME NEWS
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