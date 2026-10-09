इटावा: छात्र के सिर पर तबला बजाते टीचर ने बनाई रील, BSA ने किया सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के इटावा में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर की बेहद हैरान करने खबर सामने आई हैं. जहां सैफई के एक स्कूल में प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने तीसरी क्लास के मासूम बच्चे को गंजे सिर को ही तबला बना दिया. इस दौरान प्रधानाचार्य हंसते हुए ठहाका लगाता रहा तो वहीं बच्चे उस पर हंसते दिखाई दिए. ये वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है.

ये घटना सैफई विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत बरौली प्राइमरी स्कूल की है जहां स्कूल के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार माथुर ने एक सात-आठ साल के बच्चे के सिर पर तबला बजाया, बच्चे के सिर पर बाल नहीं थे. आरोपी शिक्षक ने सिर्फ बच्चे के गंजे सिर पर तबला बनाया बल्कि उसकी रील भी बनाई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर वायरल कर दिया.

गंजे बच्चे के सिर पर बजाया तबला

वायरल वीडियो 27 सेकेंड का है, जिस में दिनेश माथुर कुर्सी पर बैठे हैं और बच्चे को नीचे बिठाकर उसके सिर पर बड़े झूमते हुए तबला बजा रहे हैं, इस दौरान वो काफी ख़ुश हो रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं. वहीं पास बैठे बच्चे भी ये सब देखकर ख़ूब हंस रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग टीचर के इस व्यवहार को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह के व्यवहार से उसे मानसिक परेशानी हो सकती हैं. वहीं बच्चों द्वारा हंसने पर भी छात्र पर बुरा असर पड़ सकता है. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है.

बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने इस घटना का संज्ञान लिया और मामले की जांच कराते हुए संबंधित प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इस तरह की कार्यवाही विभाग में संदेश जाएगा कि जिससे कोई भी आगे इस तरह का अनुचित कार्य ना कर सके.

इनपुट- अमित मिश्रा

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