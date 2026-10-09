ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइटावा: छात्र के सिर पर तबला बजाते टीचर ने बनाई रील, BSA ने किया सस्पेंड

इटावा: छात्र के सिर पर तबला बजाते टीचर ने बनाई रील, BSA ने किया सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य का शर्मनाक हरकत सामने आई हैं, जहां टीचर ने एक गंजे बच्चे के सिर पर तबला बजाते हुए रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 09 Oct 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के इटावा में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर की बेहद हैरान करने खबर सामने आई हैं. जहां सैफई के एक स्कूल में प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने तीसरी क्लास के मासूम बच्चे को गंजे सिर को ही तबला बना दिया. इस दौरान प्रधानाचार्य हंसते हुए ठहाका लगाता रहा तो वहीं बच्चे उस पर हंसते दिखाई दिए. ये वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है. 

ये घटना सैफई विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत बरौली प्राइमरी स्कूल की है जहां स्कूल के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार माथुर ने एक सात-आठ साल के बच्चे के सिर पर तबला बजाया, बच्चे के सिर पर बाल नहीं थे. आरोपी शिक्षक ने सिर्फ बच्चे के गंजे सिर पर तबला बनाया बल्कि उसकी रील भी बनाई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर वायरल कर दिया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुरी तरह हारेंगे, तब अयोध्या दर्शन करने जाएंगे अखिलेश', यूपी चुनाव से पहले निरहुआ का तंज
'बुरी तरह हारेंगे, तब अयोध्या दर्शन करने जाएंगे अखिलेश', यूपी चुनाव से पहले निरहुआ का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: महिला सुरक्षा के तैयार हो रहा विशेष मॉनिटरिंग सेल, ऐप से होगा कनेक्ट
यूपी: महिला सुरक्षा के तैयार हो रहा विशेष मॉनिटरिंग सेल, ऐप से होगा कनेक्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव पर मंत्री गिरीश यादव का तंज, 'अयोध्या गए थे तो रामलला...'
अखिलेश यादव पर मंत्री गिरीश यादव का तंज, 'अयोध्या गए थे तो रामलला...'

गंजे बच्चे के सिर पर बजाया तबला

वायरल वीडियो 27 सेकेंड का है, जिस में दिनेश माथुर कुर्सी पर बैठे हैं और बच्चे को नीचे बिठाकर उसके सिर पर बड़े झूमते हुए तबला बजा रहे हैं, इस दौरान वो काफी ख़ुश हो रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं. वहीं पास बैठे बच्चे भी ये सब देखकर ख़ूब हंस रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग टीचर के इस व्यवहार को लेकर सवाल उठा रहे हैं. 

ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह के व्यवहार से उसे मानसिक परेशानी हो सकती हैं. वहीं बच्चों द्वारा हंसने पर भी छात्र पर बुरा असर पड़ सकता है. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है. 

बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने इस घटना का संज्ञान लिया और मामले की जांच कराते हुए संबंधित प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इस तरह की कार्यवाही विभाग में संदेश जाएगा कि जिससे कोई भी आगे इस तरह का अनुचित कार्य ना कर सके. 

इनपुट- अमित मिश्रा

यूपी में आज 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप, IMD ने दिया अपडेट

 

Published at : 09 Oct 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुरी तरह हारेंगे, तब अयोध्या दर्शन करने जाएंगे अखिलेश', यूपी चुनाव से पहले निरहुआ का तंज
'बुरी तरह हारेंगे, तब अयोध्या दर्शन करने जाएंगे अखिलेश', यूपी चुनाव से पहले निरहुआ का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: महिला सुरक्षा के तैयार हो रहा विशेष मॉनिटरिंग सेल, ऐप से होगा कनेक्ट
यूपी: महिला सुरक्षा के तैयार हो रहा विशेष मॉनिटरिंग सेल, ऐप से होगा कनेक्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव पर मंत्री गिरीश यादव का तंज, 'अयोध्या गए थे तो रामलला...'
अखिलेश यादव पर मंत्री गिरीश यादव का तंज, 'अयोध्या गए थे तो रामलला...'
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'
अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर वोटों की गिनती शुरू, किसकी जीत, किसकी हार? लाइव अपडेट
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर वोटों की गिनती शुरू, किसकी जीत, किसकी हार? लाइव अपडेट
क्रिकेट
विराट और रोहित की कौन सी स्किल चुराना चाहते हो? अभिषेक शर्मा का जवाब दिल जीत लेगा
विराट-रोहित की कौन सी स्किल चुराना चाहते हो? अभिषेक का जवाब दिल जीत लेगा
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
इंडिया
CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?
CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
ट्रेंडिंग
बच्चे को गोद में लिए बुजुर्ग पर सांड ने किया हमला, वीडियो वायरल
बच्चे को गोद में लिए बुजुर्ग पर सांड ने किया हमला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget