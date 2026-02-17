एटा में वैलेंटाइन डे पर पत्नी ने दिया पति को मौत का तोहफा, प्रेमी के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश

उत्तर प्रदेश के एटा में वैलेंटाइन डे पर पत्नी ने पति को मौत का ख़ौफनाक तोहफा दिया और प्रेमी से उसकी हत्या करवा दी. प्रेमी पहले महिला के पति को शादी में साथ ले गया और फिर उसे शराब पिलाई और इसके बाद जहरीला स्प्रे डालकर बेहोश कर दिया और फिर दवा की ओवरडोज देकर मार डाला. हत्या के लिए पत्नी ने गूगल पर सेफ तरीका भी सर्च किया था.

पति-पत्नी के रिश्तों को झकझोर देने वाली ये घटना थाना जैथरा की है. ख़बर के मुताबिक 14 फरवरी को वैंलेटाइन डे की सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को ग्राम अगरैया में एक शव के पड़े होने की सूचना मिली. मृतक की शिनाख्त 45 साल के हेमंत के रूप में हुई. जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया.

मृतक के भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत

मृतक हेमन्त अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एटा की आवास विकास कॉलोनी में रहता था. शव के अंतिम संस्कार के बाद 15 फरवरी हेमन्त के भाई वसन्त ने हेमंत की पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी सुमित पर शक जताया और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया. जिसके बाद इस मामले की जाँच के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई. 16 फरवरी को पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ़्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपियों ने कबूली हत्या की बात

पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की दोनों ने हत्या की बात क़बूल कर ली. पुलिस को उनकी निशानदेही पर एक वैगन आर कार, एक खाली बोतल स्प्रे और कुछ दवाइयां बरामद की है. मृतक हेमन्त स्टांप विक्रेता था उसकी दुकान कचहरी एटा में थी, वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था, इसी दौरान उसकी पत्नी की दोस्ती सुमित के साथ हो गई थी.

सुमित का मृतक हेमंत के घर पर आना जाना था, प्रेम संबंधों की चलते दोनों ने हेमंत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. पत्नी ने गूगल पर पति को मारने के तरीके खोजे ताकि उसका सबूत न मिल सके, इसके बाद सुमित योजनाबद्ध तरीके से 13 फरवरी को सुमित को शादी में शामिल होने के लिए लेकर गया, बेवर से अलीगंज होते हुए वो उसे अंगरैया गाँव के ठेके पर ले गया शराब पिलाई और स्प्रे डालकर उसे बेहोश कर दिया. जिसके बाद उसकी हत्या कर दी.