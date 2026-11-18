यूपी में आगामी चुनाव के मद्देनजर मथुरा में बीजेपी की 16 और 17 नवंबर को दो दिवसीय मंथन बैठक हुई थी. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया था कि भगवान श्रीकृष्ण की धरती पर जब बैठक शुरू हुई तो सभी ने 'राधे-राधे कमल खिला दे' का नारा लगाया. अब इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में भगवान राम का चंदा लूटा है, क्या वे लोग अब मथुरा-वृंदावन में जाकर भगवान कृष्ण का भी चंदा लूटने की तैयारी कर रहे हैं?

सपा सांसद डिंपल यादव ने पंकज चौधरी के बयान पर कहा, ''इसका मतलब ये साबित हो गया कि उनका (बीजेपी) कमल मुरझा रहा है इसलिए वे लोग अब भगवान का नाम लेकर कमल खिलाने की बात कर रहे हैं. जिन लोगों ने चंदा लूट की, अयोध्या में जमीन को लेकर इतनी धांधली की, जिसके प्रमाण तक मौजूद हैं. जिन लोगों ने अयोध्या में भगवान राम का चंदा लूटा है, क्या वे लोग अब मथुरा-वृंदावन में जाकर भगवान कृष्ण का भी चंदा लूटने की तैयारी कर रहे हैं? जनता जागरूक हो गई है. जनता जानती है कि बीजेपी के लोग धर्म का नाम लेकर वोट तो मांगते हैं लेकिन खुद भगवान का चंदा लूट लेते हैं.''

मथुरा में बैठक के बाद पंकज चौधरी ने क्या कहा?

मथुरा में बीजेपी की योजना बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी के चुनावी एजेंडे को लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने कहा, ''बीजेपी आगामी चुनाव में विकास के साथ ही कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगी. बैठक की शुरुआत ‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ के उद्घोष के साथ हुई. पार्टी का जोर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर रहेगा.''

अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पंकज चौधरी का विपक्ष पर हमला

इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बाबरी विध्वंस संबंधी बयान को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन की याद आने लगी है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर बाबरी विवाद को राजनीतिक चर्चा में लाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है.

बहरहाल मथुरा में बैठक और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान के बाद अब ये करीब करीब साफ हो गया है कि यूपी चुनाव में इस बार बीजेपी की रणनीति में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मुद्दा अहम स्थान ले सकता है.

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