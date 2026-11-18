उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है. अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बीजेपी ने अपना पूरा फोकस मथुरा पर शिफ्ट कर दिया है. यही वजह है कि पार्टी ने हाल ही में मथुरा में एक दो दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन किया, जिसमें दो नए नारों ने सबका ध्यान खींचा- 'अबकी बारी बांके बिहारी' और 'राधे-राधे, कमल खिला दे'. यह सिर्फ धार्मिक नारे नहीं हैं, बल्कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके जरिए पार्टी यूपी में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है.

तो क्या इन दो नारों से बीजेपी हैट्रिक की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है?

इन दोनों नारों का मतलब क्या है?

'अबकी बारी बांके बिहारी' का सीधा सा मतलब है कि अब बारी वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की है. यह नारा 1996 में गूंजे 'अबकी बारी अटल बिहारी' का ही एक नया रूप है, जिसे अब कृष्ण के नाम पर बदल दिया गया है.

वहीं, 'राधे-राधे, कमल खिला दे' एक सीधा-सीधा धार्मिक अपील है, जिसमें राधे-राधे का जयकारा लगाते हुए कमल यानी बीजेपी के चुनाव चिह्न को खिलाने यानी सत्ता में आने की बात कही गई है. यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने खुद मथुरा बैठक के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत में इस नारे को बुलंद किया था.

बीजेपी की '403 प्लान' और PDA की काट

इन नारों के पीछे बीजेपी का सबसे बड़ा मकसद समाजवादी पार्टी (सपा) के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को तोड़ना है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार 'तीन नहीं, 403 पर नजर' का नारा दे रहे हैं, जिसका जवाब बीजेपी 'अबकी बारी बांके बिहारी' के साथ '403 प्लान' के जरिए दे रही है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी मथुरा और बांके बिहारी कॉरिडोर के जरिए ब्रज क्षेत्र की उन 70 सीटों पर यादव और जाट वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, जहां सपा का दबदबा माना जाता है.

अयोध्या से मथुरा तक का सफर

बीजेपी की चुनावी रणनीति का सफर 90 के दशक में 'सौगंध राम की खाते हैं' से शुरू होकर अब 'राधे-राधे' तक पहुंच गया है. अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सिरे चढ़ने के बाद पार्टी को एक नए हिंदुत्व एजेंडे की जरूरत थी. मथुरा उसके लिए परफेक्ट पिच साबित हो रही है.

बीजेपी के इस पूरे अभियान के दो बहुत बड़े धार्मिक और कानूनी आधार हैं:

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक में साफ कर दिया कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है और अखिलेश यादव को चुनौती दी कि अगर वे खुद को कृष्ण भक्त मानते हैं तो कार सेवा में शामिल हों. पार्टी नेता खुलकर कह रहे हैं कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा, चाहे कानूनी प्रक्रिया से हो या आपसी बातचीत से.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक में साफ कर दिया कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है और अखिलेश यादव को चुनौती दी कि अगर वे खुद को कृष्ण भक्त मानते हैं तो कार सेवा में शामिल हों. पार्टी नेता खुलकर कह रहे हैं कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा, चाहे कानूनी प्रक्रिया से हो या आपसी बातचीत से. श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर: 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में इस कॉरिडोर के विकास की योगी सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी थी. कोर्ट ने कहा था कि ऐतिहासिक मंदिरों को उचित रखरखाव की जरूरत है. इस फैसले से बीजेपी को मथुरा में विकास और धार्मिक पर्यटन के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक बल मिला है.

विपक्षी दलों का पलटवार

बीजेपी के इन नारों पर विपक्ष भी हमलावर है. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी राम-कृष्ण की पुजारी नहीं, बल्कि व्यापारी है. कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा है कि अगर बीजेपी ने मंदिर और आसपास के क्षेत्र में तोड़फोड़ की, तो अगले चुनाव में उसकी हार तय है. जनता इन्हें भगवान राम और कृष्ण को बेचने नहीं देगी.

वहीं, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है. अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर साबित कर दिया था कि उनका PDA फॉर्मूला काम कर रहा है. अब उन्होंने अपने PDA फॉर्मूले में 'सॉफ्ट हिंदुत्व' को भी जोड़ दिया है. अखिलेश 12 दिसंबर को राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं और अयोध्या से 2027 के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर चुके हैं. यह बीजेपी के हिंदुत्व के काउंटर में सपा का नया दांव है.

तो क्या हैट्रिक मुमकिन है?

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई की मानें तो यह नारे धार्मिक भावनाओं को साधने के साथ-साथ बीजेपी के कोर वोट बैंक को एकजुट करने का काम करेंगे. हालांकि, अखिलेश यादव की PDA रणनीति और मायावती का दलित वोट बैंक बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है.

मथुरा से शुरू हुआ यह नया अभियान साफ करता है कि बीजेपी 2027 की जंग को पूरी तरह से हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर लड़ने की तैयारी में है. अब पूरा खेल ब्रज की धरती से ही शुरू होगा.